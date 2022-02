Horóscopo do dia (07/02/2022): previsão para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 07 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 7/02, segunda? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Acompanhe o Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão para amor e trabalho

Horóscopo de Áries

Essa é uma segunda para enxergar longe, ariano. Um dia de idealizações! Vislumbre onde você quer estar a longo prazo. É tempo de construção dos seus objetivos, então reflita quais serão os próximos passos para chegar até lá. O momento é de iniciativas e criatividade.

Horóscopo de Touro

Com a Lua no seu signo formando uma conjunção com Urano, há certa agitação de fazer coisas novas e mudar o rumo das coisas velhas, e isso pode ser bem bom! O novo pode ajudar nas situações que encontrem com alguma dificuldade. Boas inovações são bem-vindas se são fáceis de colocar em prática.

Horóscopo de Gêmeos

Talvez essa seja a hora de mudar alguns objetivos e tomar novos rumos, geminiano! Se você já vem sentindo, aí dentro, a necessidade de mudança, o momento chegou. É oportuno deixar para trás aquilo que não te traz mais alegria e motivação e ir em busca de novos desafios.

Horóscopo de Câncer

Canceriano, sua semana inicia com uma energia poderosa de criação e inovação! Procure trazer um olhar mais revolucionário para as suas tarefas do dia. Também tente mudar um pouco a sua rotina, fazer novas trajetos e alterar alguns horários. Os astros favorecem muito os novos começos ou recomeços.

Horóscopo de Leão

Leão, sua semana começa enaltecendo o foco, a sua inteligência e também a sua espiritualidade. É hora de agir com calma e sabedoria. Também vai ser positivo você delegar algumas tarefas, ao invés de centralizar tudo para si. Medite e busque respostas para fazer as coisas da melhor forma possível.

Horóscopo de Virgem

Talvez seja necessário e inteligente você iniciar a sua semana fazendo uma limpa em todas as esferas da sua vida, virgem. Sem apegos, sem receios. Pode ser importante você deixar alguns sentimentos para trás para assim conseguir avançar em algumas outras coisas na sua vida. Faça essa reflexão!

Horóscopo de Libra

Por mais que seja segunda-feira, vai ser muito positivo sair e ir a um lugar confortável, bonito e com pessoas agradáveis, libra. Também é um dia que favorece as compras de roupas e acessórios, caso esteja precisando inovar no look, além de que agradar a si mesmo é mais importante do que qualquer outra coisa.

Horóscopo de Escorpião

Tudo indica que você terá uma segunda-feira bem harmoniosa, escorpiano. Esse é um dia que favorece as amizades, o trabalho em equipe e também a ajuda ao próximo. Saiba oferecer ajuda, mas também saiba receber ajuda! É um dia muito agradável, onde tudo tende a ser fluído e inspirador.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, nessa segunda-feira vai ser importante você manter sua atenção em tudo e em todos! Pode haver situações que vão te pregar alguma peça, te confundindo e te fazendo crer em algo que não é fato. O melhor a fazer é seguir sua intuição! Cuidado com lobos em pele de cordeiro.

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia, uma atitude mais otimista e mais corajosa de encarar os desafios aumenta a disposição e ajuda a dissipar o que está travando a vida! Atitude é a palavra-chave e agir é uma necessidade. Se tem projetos que precisam de um empurrão, agora é a hora.

Horóscopo de Aquário

Aquário, sua segunda pode parecer desafiadora, você pode sentir que nada rende, que nada vai pra frente e que tudo está de pernas para o ar. Ao invés de forçar a barra e ficar insistindo em algo que talvez não dê certo, pare um momento, respire, repense suas tarefas, e aja com mais calma. Pode ser que esse não seja o melhor momento para algumas coisas.

Horóscopo de Peixes

Hoje há muita produtividade com otimismo, e isso é uma mistura que sempre dá muito certo para assuntos pessoais e de negócios. Os horizontes estão bem alargados para essa sua semana, mesmo quando se está na intimidade do seu lar. A comunicação com o estrangeiro pode ser bem legal! Expanda seu olhar e seu horizonte, peixes.