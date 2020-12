Horóscopo do dia (07/12/2020): previsão de segunda-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje para o seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira, 07 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

No trabalho e em casa, pessoas mais jovens aparecerão do nada para buscar seus sábios conselhos. Você desempenhará o papel de terapeuta, professor e coach motivacional para muitos que precisam aprender com você. Leve seu papel a sério e dedique algum tempo aos outros. Isso fará bem pra você!

Horóscopo de Touro

Logo pela manhã se faz um bom período para as ideias serem colocadas em prática e de forma muito eficiente. Ótimo momento para usar a tecnologia e se relacionar com as pessoas que estão distantes! Procure olhar para as coisas do dia a dia com soluções simples, às vezes você mesma que dificulta algo que é pra ser simples.

Horóscopo de Gêmeos

Esse pode ser um dia meio confuso pra você, talvez você fique oscilando entre não saber se está bem ou se está mal, mas é uma mini confusão passageira. Preste atenção aos seus sonhos, eles podem trazer a superfície coisas importantes para o seu conhecimento. Haverá uma grande necessidade de introspecção, não se culpe por querer ficar quietinha!

Horóscopo de Câncer

Para você, este é um momento para doar mais de si mesmo (não necessariamente em termos materiais). Muitos ao seu redor precisam ser salvos e você deve estar pronto para dar tempo, atenção, conselhos e empatia a todos que precisam. Você tem um magnetismo de acolhimento muito grande!

Horóscopo de Leão

Muitas exigências hoje podem afastar as pessoas e trazer dificuldades para resolver os conflitos que porventura estejam acontecendo. Por tanto cuidado ao dizer para os outros o que eles devem ou não fazer, muitas vezes causa mal-entendidos. Se for expor sua opinião, meça bem suas palavras!

Horóscopo de Virgem

A lua está no seu signo fazendo com que o ideal seja ter uma alimentação mais natural e funcional hoje. A opção mais inteligente é cuidar da sua saúde com rotinas simples e que permitam conciliar trabalho e casa. Aproveite o dia também para organizar aquela papelada na mesa!

Horóscopo de Libra

À medida que 2020 chega ao fim, seus amigos e parentes mais próximos estarão lá para comentar suas aventuras, dar e receber conselhos e esperar pelo seu futuro próximo. Se o mês traz descanso, você precisa aproveitá-lo ao máximo. Pois logo seu ritmo de trabalho deverá voltar a todo vapor!

Horóscopo de Escorpião

As coisas estão começando a mudar e sei que você já pode sentir isso. Estamos à beira de uma nova era. É uma nova era para o planeta e é uma nova era para você. O caminho à frente está repleto de oportunidades, bênçãos e mudanças muito necessárias na sua vida, esteja aberto à elas!

Horóscopo de Sagitário

Nessa manhã acontece um aspecto tenso no céu e é sensato medir as palavras antes de expressa-las ou escreve-las. Falar coisas que você julga serem verdades pode ser um problema, pois cada um tem a sua opinião que deve ser respeitada. Cuidado para não impor algo seu ou querer ditar regras!

Horóscopo de Capricórnio

O malabarismo acaba e, à medida que dezembro avança, você descobrirá que finalmente é possível ter uma rotina previsível e estável. As demandas de trabalho não são mais opressivas e você finalmente consegue encontrar uma base estável em sua vida pessoal. É o momento de respirar com alívio!

Horóscopo de Aquário

Este é um momento que o deixará incrivelmente próximo de sua família. Você desfrutará da presença, do amor e do carinho deles de uma forma que provavelmente não experimentava há alguns anos e encontrará muitas oportunidades para aprofundar seus laços com todos que importam.

Horóscopo de Peixes

O seu dia pode ser bem tranquilo e gostoso, mas a sua noite pode ser mais agitada. Se o sono não vem e sente a mente confusa, é melhor tomar um chá quente e assistir algo para relaxar. Um banho morno pode trazer ao corpo o relaxamento ideal antes de se deitar. Cuidado para não ter crises de ansiedade.

