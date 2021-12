Horóscopo do dia (07/12/2021): previsão dos signos para terça-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 07 de dezembro de 2021, terça, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Ariano, nesta terça-feira é importante manter a calma e desenvolver a organização da sua vida, mas cuidado para não ficar preso demais numa mesma coisa e isso impedir você de enxergar novas formas de organização de maneira mais ampla! Não deixe nada para última hora.

Horóscopo de Touro

Momento oportuno para você ter novas perspectivas e compressões sobre si mesmo, sobre as pessoas na sua vida e sobre o seu propósito, libra! Saiba ser paciente e acolher quando for necessário, tanto com seus processos, medos e caminhos, como também com as pessoas a sua volta.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje e os próximos dias prometem resultados positivos para você, geminiano. Saiba aproveitar o bom momento e a boa sorte que está ao seu lado! Entenda que, às vezes, um “não” é algo positivo também, às vezes uma porta se fecha para que uma outra porta, ainda melhor, se abra.

Horóscopo de Câncer

Câncer, tenha mais cuidado com a sua teimosia. Aprenda a ser mais flexível e se adaptar às situações. Muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e se você quer uma revolução realmente, essa versatilidade precisa ser praticada se abrindo ao novo! É um bom momento para você encontrar segurança interna antes de pensar na segurança externa!

Horóscopo de Leão

Nessa terça pode bater uma necessidade maior de estar com a família, ou ainda uma saudade imensa de alguém muito querido que está longe. Você se sentirá desconfiado em ambientes onde não possui vínculos emocionais, o melhor lugar para estar hoje é onde se tem intimidade! Excelente dia também para focar no seu lar, que tal dar aquela geral?

Horóscopo de Virgem

Virgem, o Universo te questiona: o quão honesto você está sendo com seus desejos e sentimentos? É importante refletir sobre isso hoje. Nesta semana você deve seguir mais a sua intuição. A racionalidade é positiva sim, mas só até um certo ponto.

Horóscopo de Libra

Dia positivo para ampliar seus horizontes. Faça coisas diferentes da sua rotina de sempre. Isso aumentará as chances de oportunidades aparecerem para diversas áreas da sua vida! Também é um excelente momento para contatos com pessoas no exterior, que tal treinar uma língua estrangeira?

Horóscopo de Escorpião

Nada de desânimo diante dos desafios, se aproprie da energia de Marte, seu regente, e encha-se de vitalidade, força e coragem para seguir em frente! Use de sua inteligência e criatividade, aproveite também o período comunicativo e encontre saídas para tudo o que te limita ou te desafia.

Horóscopo de Sagitário

O seu emocional pode estar um pouco bagunçado com essa agitação que está sendo a sua rotina, talvez você acabe sentindo que seu esforço está sendo desperdiçado. Esse é um momento de amadurecimento e maior compreensão de si mesmo, tenha paciência com as suas neuras!

Horóscopo de Capricórnio

Saiba que ao conseguir filtrar seus sentimentos, facilitará a maior clareza dos seus pensamentos! A força de Mercúrio irá expressar tudo aquilo que seu emocional está captando hoje. É bacana também ficar atento a seus sonhos, quando acordar, anote-os.

Horóscopo de Aquário

Aproveitar seus momentos de descanso é essencial, pois às vezes a sua força se esvai rápido e quando busca um conforto em algum hobby ou relação, não parece ser o suficiente. Portanto, quando puder não fazer nada, nenhuma atividade, tome como sua principal tarefa o descanso, relaxe!

Horóscopo de Peixes

A coragem vem do exercício da nossa capacidade de superar desafios e obstáculos! O momento que está é extremamente racional, buscando informações quanto a qualquer obstáculo que se apresente. A troca de experiência com pessoas que vivenciaram situações semelhantes pode ser uma forma de encontrar soluções criativas e inspirações!

