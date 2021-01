Horóscopo do dia (08/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Confira o horóscopo do dia 8 de janeiro de 2021, sexta-feira, para todos os signos do zodíaco para hoje. Descubra se a posição da lua apresenta novas oportunidades, se hoje é o dia para se arriscar no amor ou se você deveria estar questionando os motivos de um relacionamento importante.

Horóscopo do dia, 8 de janeiro de 2021: veja todos os signos do zodíaco

Áries

Você acaba de entrar numa fase de maior consciência, autorresponsabilidade e foco. Aproveite esse momento para direcionar suas forças e energias para aquilo que você quer estabilizar na sua vida, para concretizar suas metas. É um momento onde você se sentirá mais persistente, você terá mais disposição e mais paciência para esperar as coisas acontecerem. Saiba desfrutar desses dias!

Horóscopo de Touro

O seu senso de responsabilidade e comprometimento ampliam a partir de hoje! Dias incríveis para planejar e alcançar objetivos profissionais. Se está pensando em investir ou aplicar seu dinheiro, os astros indicam que são tempos prósperos para os taurinos. Mas cuidado pra não cair na mesquinhez, saiba também aproveitar as coisas boas da vida!

Horóscopo de Gêmeos

A partir de hoje você viverá dias muito mais criativos e revolucionários. Portanto, não tenha receio de ousar em alguma nova ideia! Sua mente estará inovadora demais, aproveite para integrar isso no seu trabalho, na sua casa e em suas atividades diárias. Ótimos dias para compartilhar ideias com amigos a aprender mais com eles!

Horóscopo de Câncer

Esse é um dia de profunda conexão espiritual para os cancerianos. Você se sentirá 10 vezes mais sensível e intuitiva. Aproveite o dia para se conectar mais com a sua religião, seus guias e espiritualidade. Meditar pela manhã pode fazer uma baita diferença no seu dia. Esteja presente, sinto o aqui e o agora, não deixe que seus pensamentos te levem para o futuro. Aproveite o hoje!

Horóscopo de Leão

Os astros vêm te cobrar compromisso e dedicação hoje. Você está comprometido com a sua verdade? Você está realmente se dedicando aquilo que tanto deseja? Ou você só está fazendo no automático, fazendo por fazer? É um momento de integrar mais propósito em cada tarefa, em cada ato seu! Comece o ano se propondo a fazer as coisas diferentes, não desanime logo no começo não!

Horóscopo de Virgem

Você, virginiano raiz, sempre tão preocupado, tenso e observador… os astros te chamam para o alívio, solte os ombros, destrave a mandíbula e respire! Mercúrio, seu planeja regente, vai passar alguns dias em aquário, sendo esses dias para você soltar o controle das coisas, se entregar ao fluxo natural do universo, mudar as coisas a sua volta e inovar!

Horóscopo de Libra

Hoje e nos próximos dias, as relações podem ficar mais sérias para você. As chances de um namoro começar são maiores, ou ainda de um passo importante na relação acontecer, também. É um momento oportuno de traçar metas a dois, sonhos que querem concretizar a longo prazo. A vida financeira também ganha maior responsabilidade e ambição!

Horóscopo de Escorpião

Dia intenso por aqui. Momentos em que os hábitos abandonados serão erradicados, pois estará predisposto para aceitar o desafio de mudanças radicais. Mas vai com calma! Nos relacionamentos, momento bom para aprofundamento dos laços existentes. Esse é um período de perdoar e limpar mágoas!

Horóscopo de Sagitário

A sua generosidade e atenção farão você vencer qualquer obstáculo, qualquer assunto delicado e mais complexo será superado. Mas se permaneça justo e integro e não permita intromissões alheias em questões que só diz respeito a você. Hoje é um dia super oportuno para erguer a cabeça e ir resolver tudo que te causa incomodo!

Horóscopo de Capricórnio

Esse tem tudo pra ser um dia incrível para os capricornianos. Os astros prometem momentos de boa energia e vitalidade. Você conseguirá enxergar as coisas com mais clareza, como de fato são, e as aceitará! Serão momentos frutíferos. Também haverá maior harmonia entre os casais. Esse é um dia favorável para todo tipo de encontro.

Horóscopo de Aquário

Nesse dia as mudanças estão super favorecidas para você, aquariano. Mude as coisas de lugar, mude o visual, mude sua rotina. Permaneça atento as novas perspectivas que possam atender suas ambições! É um dia expansivo e muito positivo. Solte, se liberte um pouco das suas próprias regras e faça coisas diferentes, se permita fluir!

Horóscopo de Peixes

Seu dia terá horas de grande inspiração. Tire momentos para fazer atividades que te inspirem de verdade. Espírito solidário no ar, ofereça ajuda! No seu trabalho, a grande aliada é a inspiração e uma percepção mais clara da direção das coisas. Os astros trazem para o seu dia um clima de maior compreensão e tolerância entre você e as pessoas, fazendo com que se tenha ajudas mútuas!