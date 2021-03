Horóscopo do dia (08/03/2021): previsão de segunda-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 8 de março de 2021, hoje, segunda-feira.

Horóscopo de Áries

Ariano, quando as dúvidas lhe deixarem inseguros ao tomar alguma decisão em certas situações, procure compreender as dúvidas, cada situação, sinta o clima e use a sua intuição, assim ficará mais tranquilo e, certamente, seguirá no caminho certo.

Horóscopo de Touro

No dia de hoje, possivelmente ocorrerá algumas mudanças que irão alterar o seu humor, há chances maiores também de se aborrecer com algumas pessoas de seu convívio, mas não deixe que isso atrapalhe todo o seu dia e suas atividades. Não fale nada enquanto se sentir mal.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, esse pode ser um dia de muita ansiedade, pois o sentimento de ócio e de que poderia estar fazendo mais, estará aflorado. Por tanto, seja mais paciente consigo mesmo e mais tolerante com as pessoas. Foque em coisas que te ocupem a cabeça e tragam paz.

Horóscopo de Câncer

Aproveite essa manhã de segunda para acordar mais cedo que o habitual e começar a semana com muita disposição, determinação e dedicação. Deixe de lado o que não funcionou e concentre-se em colher o que frutificou. Semana de muito trabalho!

Horóscopo de Leão

Leonino, é momento de usar a força de ação e coragem para buscar informações que lhe faltam em relação aos seus objetivos. Tenha maior coragem para falar e expressar opiniões, mas tome cuidado com a impulsividade.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, esse é um dia importante para interiorizar as emoções, sobretudo pra se entender quais as verdades e crenças que já não fazem parte de quem você é. A vida é cíclica, as pessoas mudam e chegou a hora de você aceitar que há coisas que precisam ser deixadas de lado.

Horóscopo de Libra

Comece a semana focando em seus novos projetos e naquilo que precisa fazer de diferente em sua vida a partir de agora, conectando seus projetos à sua espiritualidade. Aproveite o inicio dessa semana que está bem auspiciosa para o trabalho e compromissos!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, o olhar pra si se torna indispensável nesse momento, pra que você entenda quais as crenças e verdades que estão realmente evoluindo na sua alma e quais são as que não estão. Tire um tempo, esteja presente consigo mesmo, com seus pensamentos e sentimentos!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, você é muito querido por todos, se enturma fácil, mas nessa semana esteja com pessoas que são favoráveis à sua experiencia, compartilhando ideias e tendo trocas profundas. É um momento importante de saber quem realmente está ao seu lado, te agregando e te ajudando a crescer e quem não.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, as emoções ficam bem mais intensas no dia de hoje. Não tenha medo de enfrentar seus fantasmas e eliminar o que já não tem mais vez nem lugar em sua vida. É preciso desapegar, se livrar de coisas passadas para viver o novo!

Horóscopo de Aquário

Nessa segunda, as atividades rotineiras podem parecerem um tanto quanto chatas e monótonas. Tenha cautela para que isso não tire sua paciência e nem te cause algum tipo de frustração. Lembre-se de sempre que possível, fazer pausas ao longo do dia pra não cair no tédio.

Horóscopo de Peixes

Esse é um ótimo dia para realizar procedimentos médicos e estéticos, pois o processo de cura e transformação está favorecido. Aproveite para marcar dentista, limpeza de pele e coisas do tipo. Também é um bom momento para trabalhos artísticos, criativos e inspiradores.

Acompanhe seu a previsão do horóscopo diário no DCI