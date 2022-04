Horóscopo do dia (08/04/2022): previsão de sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 8 de abril de 2022, sexta-feira. Horóscopo mensal de abril 2022 está aqui; veja seu signo Horóscopo de Áries Ariano, hoje é preciso uma postura mais disciplinada e séria. Avalie o que é […]

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 8 de abril de 2022, sexta-feira.

Horóscopo mensal de abril 2022 está aqui; veja seu signo

Horóscopo de Áries

Ariano, hoje é preciso uma postura mais disciplinada e séria. Avalie o que é possível ser feito nesse momento e o que não é. Seja honesto consigo, com suas condições e com as direções que deseja seguir, mas cuidado para não ultrapassar seus limites, pois isso pode te prejudicar. Foque em seguir o seu próprio ritmo e não o ritmo dos outros.

Horóscopo de Touro

Um clima mais despreocupado e leve dá o tom dessa sexta-feira. Touro, aproveite o último dia de Lua Nova para surpreender as pessoas de que você mais gosta com uma ideia carinhosa, uma lembrança inusitada ou um mimo inesperado. Um gesto gentil diz muita coisa!

Horóscopo de Gêmeos

O conselho que o universo tem pra te dar hoje é que você tenha mais paciência e maturidade nas suas ações, geminiano, já que Mercúrio, seu regente, está no impulsivo signo de Áries. Você pode sim agir rumo aquilo que deseja e acredita, mas não de forma impulsiva e imatura. Então organize-se e estruture seus passos.

Horóscopo de Câncer

Câncer, com a Lua ainda no seu signo e esse sendo o último dia da lua na fase nova, esse período se torna muito especial para investir profundamente em autoconhecimento. Então use essa energia a seu favor, para crescer e se desenvolver. Fique atento, câncer, pois uma notícia que você estava aguardando há um tempo pode chegar hoje.

Horóscopo de Leão

Leão, nessa sexta-feira os astros te convidam a se conectar mais com as suas emoções! Então desacelere um pouco o ritmo da sua rotina e comece a perceber mais seus sentimentos, seus desejos mais profundos e também deixe vir à tona aquilo que você precisa curar e acolher nesse período.

Horóscopo de Virgem

Hoje o universo quer te mostrar que nem todas as pessoas que parecem confiáveis realmente são. Então, virgem, seja criterioso e reavalie seu circulo de pessoas próximas. Essa sexta-feira também tende a trazer situações inspiradoras para você, por isso busque fazer mais o que te alegra!

Horóscopo de Libra

Libriano, você costuma ser aquela pessoa “boa-praça” com todos, porém, este é um momento em que você precisa ser honesto consigo mesmo e analítico. Se afaste de pessoas, situações, circunstâncias e hábitos que não lhe fazem bem. Coloque você, a sua saúde e o seu bem-estar como prioridade na sua vida. Aprenda a impor limites.

Horóscopo de Escorpião

Durante essa sexta-feira o universo quer te estimular a exercer e fortalecer a sua flexibilidade, escorpião. Ou seja, nesse dia não vai adiantar muito ter uma postura rígida ou inflexível com a vida e com as pessoas a sua volta. O melhor a ser feito nesse momento é buscar o diálogo e a paciência quando for necessário. Então vá mais devagar, observe as situações, sem tentar apressar.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, nesse dia e durante o final de semana, será positivo e necessário dar atenção para as pessoas que estão próximas de você; pessoas da sua família, seus amigos ou até algum interesse amoroso. Muito cuidado para não agir com indiferença e egoísmo. O dia favorece o coletivo, compartilhar momentos, estar com mais gente!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, nesse dia o universo quer que você abandone um pouco o lado mais rígido e durão que você tem para agir de maneira mais flexível! Busque ter uma visão mais equilibrada sobre as coisas, exija menos de si mesmo, evite pré-julgamentos e desacelere um pouco seu ritmo de vida.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, essa sexta-feira tende a te tirar da sua zona de conforto, mas você conseguirá lidar bem com isso se simplesmente pensar antes de agir e falar algo! Cuidado com as ações impulsivas. Boas coisas chegarão hoje, isso vai te dar ânimo, inspiração e alegria. A sorte está ao seu lado!

Horóscopo de Peixes

Esse é um dia para você finalizar assuntos, situações e/ou relações que precisam ter um fim. Pare de ignorar aquilo que precisa ser feito, peixes, pois é no término que novos caminhos podem surgir! Aproveite o momento para reavaliar sua trajetória até aqui. Recorde o seu passado, seus aprendizados, suas lições e observe o seu crescimento!