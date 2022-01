Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 09 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (09/01/2022): previsão dos signos para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 09 de janeiro de 2022, domingo.

Horóscopo de Áries

Os astros lhe trazem muita disposição e firmeza para decisões, tudo o que estava pendente será resolvido, pois as dúvidas serão dissipadas! Aposte no comportamento espontâneo, direto, que te favorecerá. Todas as atividades e ações que demandam iniciativa própria e coragem estão favorecidas.

Horóscopo de Touro

Taurino, pare um pouco de se cobrar e pensar em todos os objetivos que você ainda não atingiu. Nunca é tarde demais para correr atrás daquilo que não veio anteriormente, ou da forma que foi planejada. Hoje o dia está lindo para você mentalizar e confiar em tudo o que deseja manifestar! Se mantenha otimista e aberto para a vida.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje é um dia lindo para se inspirar em vários sentidos, se conectar com a sua espiritualidade e todas as frequências mais elevadas, gêmeos! Mas tenha um pouco de cuidado, principalmente mais para o fim do dia, com vícios e exageros.

Horóscopo de Câncer

Câncer, coloque muita inspiração, amor e carinho em tudo o que você fizer ao longo do dia. Atividades artísticas estão favorecidas e seu senso estético pode estar apurado. Invista nesses assuntos, fará bem para você! Comece seu dia ouvindo uma música e vestindo uma roupa que te faz se sentir bem.

Horóscopo de Leão

Pode haver momentos de conflitos entra seus desejos e suas emoções hoje. Talvez encontre disputas ao seu redor e, por isso, terá algum desgaste energético ao realizar as coisas. Pode ser maçante. Nos relacionamentos, os parceiros também estão tensos, dificultando os consensos. Tenha muita calma!

Horóscopo de Virgem

Hoje é importante que você escolha se conectar com as vibrações mais altas, de amor incondicional, união e entrega! Atenção para não cair em dramatização e deixar que algo simples tome conta do seu dia inteiro.

Horóscopo de Libra

Libriano, hoje o universo quer saber: quando você pensa em legado, o que vem a sua mente? Nem tudo é sobre conquistas ou bens materiais! Reflita sobre como você gostaria de ser lembrado. Pense sobre o que você quer que as pessoas falem a seu respeito. Pense e direcione suas ações e energias de acordo com a marca que você quer deixar no mundo!

Horóscopo de Escorpião

Neste dia você vai precisar confiar mais em si mesmo! Comece a enxergar e aceitar suas habilidades, dons e potencialidades, integre dentro de si pontos altos e positivos de ser quem você é. Libere o seu poder e confiança de forma saudável para obter os resultados que deseja!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, o universo te incentiva a se manter firme nos seus planos. Não os entregue de bandeja a ninguém. Persista naquilo que você acredita ser bacana para si e para o seu futuro. Muita gente vai tentar te barrar e desanimar, tenha jogo de cintura e saiba como contornar de forma que não gere conflitos.

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia há momentos em que a indolência te visitará. Vai tolerar menos a frustração. A preguiça te deixa longe de atividades que requeiram disciplina. Pode ser difícil manter uma consistência. É bom evitar medidas financeiras restritivas.

Horóscopo de Aquário

Esse é um dia que beneficia a saúde, tornando-a mais estável. É bem positivo fazer consultas ou procedimentos médicos hoje. Seu corpo também estará mais resistente. Há um favorecimento para se estabilizar os compromissos, os vínculos em seus relacionamentos. Neste dia você estará prezando por segurança!

Horóscopo de Peixes

Durante esse dia, a introspecção poderá aparecer com intensidade. Será um momento para se recolher, sentir, refletir, questionar e observar… se conectar mais consigo mesmo e menos com o que acontece ao seu redor, se reconectar com a voz e a potência que existe dentro de você!