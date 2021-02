Horóscopo do dia (09/02/2021): previsão de terça-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 09 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Querido ariano, esse é um dia super auspicioso para você tomar iniciativas! Seja você, seja a sua verdade e busque realizar suas vontades – com consciência e dignidade!

É o momento de priorizar você e seus sonhos. Ótimo dia para começar algo que você tanto deseja, mas fica esperando o momento certo. Agora é o momento certo! Mão na massa!

Horóscopo de Touro

Nesta terça-feira acontece no céu um aspecto desafiador para os taurinos hoje! Urano, que transita no seu signo, está em desarmonia com Saturno, e isso pode gerar alguns imprevistos no seu dia-a-dia profissional.

Fique atento, pois pode chegar mudanças das quais você não esperava. Alerta também em relação aos seus arquivos; lembre-se de salvar tudo a todo momento, pois há chances de acontecer um pane no sistema.

Horóscopo de Gêmeos

Ei, geminiano! Fique atento às suas atitudes e falas. Tudo pode estar acontecendo muito intensamente aí dentro da sua cabeça, muitos pensamentos, muita pressa e muita cobrança.

Cuidado pra não se ferir com suas próprias atitudes e decisões impulsivas. O melhor a fazer é parar um momento para respirar, pensar antes de agir e refletir! Cuidado com a malandragem.

Horóscopo de Câncer

Sentimentos profundos podem surgir no seu dia hoje. Uma necessidade de ressignificar coisas passadas e mudar coisas presentes pode marcar seu dia. É um momento transformador para os cancerianos.

Algo está precisando ser revisto para ser mudado, então analise sua vida. O que te sufoca? O que te prende? O que te limita e te da medo? Enfrente tudo isso, mude todos esses sentimentos!

Horóscopo de Leão

É momento de revolucionar! A sua mente estará a mil, cheia de ideias, pensando muitas possibilidades inovadoras para várias situações. Acalme! Não saia fazendo tudo o que der na telha.

É bom anotar tudo o que está passando pela sua cabeça e analisar cada opção com senso crítico. Cuidado também para não ser exigente demais com os outros a sua volta!

Horóscopo de Virgem

Dia leve para os virginianos. Aproveite essa vibe boa e viva esse dia da forma mais leve e positiva possível, sem cobranças excessivas consigo mesmo, se arrisque em algo novo e viva de forma despretensiosa hoje!

Ótimo dia para se lançar numa nova jornada, em um novo projeto, numa nova ideia, novos hábitos. Sinta a sua vida acontecendo no momento presente, sem ficar pensando a todo momento no dia de amanhã!

Horóscopo de Libra

Aproveite esse dia para buscar equilíbrio emocional, paz interior e respostas dentro de si! Cuidado para não ser cabeça dura demais e recusar ajudas externas!

Às vezes você ajuda demais os outros, mas acaba se fechando quando alguém quer te ajudar. Troque ideia com pessoas que você admira, que fazem coisas que você se interessa em fazer e aprender também.

Horóscopo de Escorpião

Dia de uma imensa sensibilidade para os escorpianos. Hoje, também, muita coisa transformadora pode ocorrer na sua vida, se abra para recebe-las. É hora de agir com responsabilidade, organizar sua vida como um todo e analisar atentamente o que é bom manter contigo e o que não.

Os astros hoje podem mexer fortemente com seus sentimentos, se mantenha racional!

Horóscopo de Sagitário

Dia que exige muita dedicação de sua parte. Ótimo momento para estudos e trabalhos em grupo. A colaboração está em alta e isso irá te ajudar muito! Bom dia, também, para estudar algo novo, não apenas aquilo que sua faculdade/curso pedem.

Aproveite a energia do dia para expandir a consciência com novos conhecimentos e também se dedicando mais a sua espiritualidade!

Horóscopo de Capricórnio

Nesse dia Lua e Plutão se encontram no seu signo, tudo poderá ser sentido intensamente, mas o importante é ter uma visão racional do problema que se apresentar e ativar a força transformadora do planeta Plutão. Encontrando soluções inusitadas, que impulsionarão a reformulação de uma situação negativa em promissora! Esteja prepada para surpresas.

Horóscopo de Aquário

Sol e Mercúrio estão conjuntos no seu signo, algumas atenções são necessárias para os aquarianos hoje! Sua mente e língua estarão mais afiados nesse dia, pode rolar um agito, uma inquietação mental, o que pode vir a desencadear ansiedade.

Portanto, tenha muita cautela com a sua forma de expressão no dia de hoje e evite se dedicar a muitas tarefas ao mesmo tempo. Faça algum exercício para relaxamento também!

Horóscopo de Peixes

Essa será uma manhã sintonizada com as energias a sua volta. Sua sensibilidade estará apurada. Assim, fique antenado para captar as sutilezas, discriminando os sentimentos, a fim de que possa canaliza-los de forma produtiva.

Evite exercícios pesados pela manhã, opte por yoga, alongamento ou apenas uma caminhada. Dessa forma você se sentirá revitalizado para encarar os desafios que surgirem ao longo do dia!

