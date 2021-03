Horóscopo do dia (09/03/2021): previsão de terça-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 9 de março de 2021, hoje, terça-feira.

Horóscopo de Áries

Cuidado para não forçar a barra hoje e nem tente controlar tudo a sua volta. Talvez você se pressione demais hoje para ser produtivo e dar conta de tudo, mas pega leve. Deixe os outros e você mesmo respirarem um pouco. Cuidado pra não atropelar os processos.

Horóscopo de Touro

Taurino, nesta tarde a ansiedade bate à porta. Não deixe que ela se instale. Evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo e entulhar a agenda com muitos compromissos. Deixe bastante espaço para que os imprevistos tenham a chance de se manifestar sem atrapalhar muito. Sem pressão!

Horóscopo de Gêmeos

Hoje suas emoções trabalharão alinhadas à ação. Excelente dia para colocar as coisas para funcionar, trocar ideias e alinhar estratégias com muita colaboração e energia! O dia está auspicioso para movimentar as coisas a seu favor e focar em seus sonhos. Tenha atitude e aja!

Horóscopo de Câncer

Canceriano, é chegada a hora de procurar o que o inspira e praticar o desapego. Olhe à sua volta e para dentro de si. Pare e pergunte: isso ainda faz sentido? Combina com o que eu sou agora? e combina com o que eu vejo para o meu futuro? Qual o benefício que traz para os que me cercam? É momento de questionar para evoluir!

Horóscopo de Leão

Leonino, é momento de ser prático, focar em colocar a vida em ordem, resolver pendencias burocráticas e tomar decisões que estavam há tempos sendo procrastinadas. É preciso dar um rumo objetivo a tudo o que precisa da sua atenção! Aproveite e corte situações que você vinha mantendo só por apego emocional. Use da sua inteligência e bom senso. Hoje é preciso franqueza.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, se você está vivendo um momento onde tem muito a digerir, é melhor se afastar. Se você precisa pensar, melhor se afastar. Se precisa ficar com você mesma, ouvir a sua voz interna, melhor se afastar. Entenda que é temporário, mas que você precisa desse tempo sozinha de solitude, desse encontro consigo mesma. Viva um tempo mais quieta.

Horóscopo de Libra

A energia que paira no céu para os librianos hoje abre todos os tipos de possibilidade. Você se sentirá mais viva, vibrante, com vontade de colocar planos e projetos no mundo, se exercitar, dar prazer a si mesma. Um novo capitulo se inicia a partir de hoje, onde tudo o que você plantar tem grandes chances de florescer de uma forma muito bonita a médio/longo prazo.

Horóscopo de Escorpião

A vida não está fácil pra ninguém, escorpiano. Mas os astros te perguntam: você está olhando para a situação que vive de modo macro? Cuidado pra não jogar a culpa de seus problemas nos outros e esquecer da autorresponsabilidade. É preciso trabalhar o autoconhecimento! Aponte menos dedos para os outros e coloque mais atenção em você!

Horóscopo de Sagitário

Lua e Saturno se encontram no seu signo hoje, um clima mais sério e compenetrado se faz sentir. Esse aspecto traz um bem-vindo pragmatismo, ajudando a reorientar o que ficou errático em outro momento. É dia de se comprometer com seus planos futuros e suas atividades diárias!

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, reflita: pra que lado da vida você quer se voltar? Para as coisas que deram errado, ou para as coisas que ainda tem chances de darem certo! Entenda que aquilo que você dedica tempo e energia, cresce! A mágoa precisa ser ressignificada para que isso não vire algo maior e mais dolorido. Quebre esse coração de gelo!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, olhe para a sua saúde mental, emocional e física. É importante você compreender que quanto mais você fica remoendo as coisas, mas isso reflete no seu corpo e na sua saúde. Perdoe de verdade! Siga em frente sem ficar olhando para o lado negativo.

Horóscopo de Peixes

Hoje os astros lhe convidam a expor suas opiniões com firmeza, mas sem agressividade. Pisciano, é preciso se posicionar sempre que algo não lhe agradar, mas isso precisa ser feito de forma assertiva. Comunique! Quando não há comunicação, os sentimentos vão ficando empoçados e água parada dá dengue.

