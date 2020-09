Horóscopo do dia 09/9: confira a previsão dessa quarta para o seu signo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua quarta de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 09/9 e veja o que os astros reservam para você.



Horóscopo do dia 09/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Marte, que está no seu signo, fica conjunto com Lilith colocando sua paciência à prova! Controle seus atos e pense muito antes de falar. Se surgir situações desafiadoras onde você precisa se posicionar, se acalma e respira, analisa bem todos os lados da situação.

Horóscopo do dia 09/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

O horóscopo do dia 09/9 indica uma quarta-feira para confiar no seu potencial criativo e apostar alto nele! Deixe as ideias fluírem, sem tentar controlar ou julgá-las. O dia está propício para todo o seu brilho ser reconhecido. Se empodere e confie na sua mente inovadora!

Horóscopo do dia 09/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Com a lua no seu signo, você pode ficar ainda mais falante e extrovertido. É um excelente dia para aceitar convites para reuniões mais informais e passeios ao ar livre. É um período que amplia a troca de ideias e informações. O momento está propício para vendas.

Horóscopo do dia 09/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)



A sua comunicação está em evidencia e sua mente está sagaz. Aproveite essa vibe para agregar novas ideias aos projetos e até mesmo para seguir sua intuição ouvindo a voz que vem de dentro! Sua intuição estará aflorada hoje, preste atenção nela!

Horóscopo do dia 09/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

Abra o seu coração, sem medo e sem pudor, é o que indica o horóscopo do dia 09/9. Seja honesta consigo e com quem está ao seu lado. Se ame primeiro, para depois amar o outro, se dê valor antes de valorizar o outro. A Vênus no seu signo te convida a rever como você está em relação a si mesma. Se ame mais!

Virgem – (23/08 – 22/09)

Nem tudo acontece na velocidade que você deseja. É um período necessário para acalmar a ansiedade e dar tempo ao tempo. Solte a mão do controle, relaxe os ombros e lembre-se de respirar profundamente. Se permita fazer apenas aquilo que está ao seu alcance hoje!

Libra – (23/09 – 22/10)



Hoje a lua faz um aspecto positivo com Mercúrio que está no seu signo, excelente período para estudar ou produzir trabalhos mentais. Favorece os aprendizados em geral, pois esse aspecto confere uma mente ágil e boa fluência com as palavras. Aproveite para se expressar de forma inteligente e diplomática!

Escorpião – (23/10 – 21/11)

As transformações estão batendo na sua porta, o que te impede de abraça-las? Você é merecedora de toda felicidade do mundo, não pense o contrário disso. Não seja tão dura consigo mesma, se dê mais carinho e amor. Fazendo isso por você, verá que tudo ao seu redor se transformará e te acolherá da melhor forma possível!

Sagitário – (22/11 – 21/12)

Cuidado com toda a sua intensidade hoje, não force as coisas para que aconteçam da forma que você acha certo. Olhe de forma diferente para as situações e use do discernimento. Às vezes as coisas não acontecem no tempo que você deseja porque ainda não está na hora correta, então desencana e muda de foco. Não gaste toda sua energia em algo que não está lhe dando retorno.

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Confie no seu potencial de liderança, esse é um dia propício para ganhar destaque no seu trabalho! É um dia também para cuidar da sua saúde emocional, trabalhar é bom, mas manter em dia o equilíbrio interno é melhor ainda, pois é isso que te dá toda energia!

Aquário – (21/01 – 19/02)

Pode ser que alguém da sua família te procure, precisando de apoio e carinho, dê atenção! Sua mente estará fervilhando ideias, anote todas para apresenta-las no seu trabalho, acredite na sua capacidade de criação!

Peixes – (20/02 – 20/03)

Não se aborreça por bobagens hoje e não permita que ninguém tire a sua paz. Sua espiritualidade precisa de um pouco mais de atenção assim como a sua saúde. Tente não pegar os problemas alheios pra você, isso pode te causar danos. É um período de cuidar apenas do que é realmente seu. Por fim, esse foi seu horóscopo do dia 09/9.