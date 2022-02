Confira o horóscopo do dia - Foto: reprodução

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 10 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (10/02/2022): previsão dos signos para quinta-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 10/02, quinta? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Ariano, aproveite a energia astral maravilhosa, pois tudo está fluindo com facilidade e alegria na sua vida nesse momento. Faça movimentos positivos, foque com otimismo naquilo que é importante para sua vida e confie! Evite intrigas, críticas e cobranças. Direcione sua energia para aquilo que te agrega.

Horóscopo de Touro

Os astros pedem para que expanda suas perspectivas, olhe além das barreiras que foram impostas e libere crenças que te enrijecem e que te fazem vibrar na escassez, touro! O momento é de transformar seus pensamentos sobre prosperidade e acreditar a abundância da sua vida.

Horóscopo de Gêmeos

Muita coisa pode acontecer hoje, geminiano. A dica é, logo cedo ao acordar, já anote todas as tarefas do dia e já comece resolvendo o principal, aproveitando a fluidez e leveza que a Lua no seu signo está te trazendo. Se não se organizar, você pode se sentir perdido e esquecer de coisas importantes.

Horóscopo de Câncer

Câncer, esse é um dia bastante favorável para tudo que envolve a fala e a escrita: gravações, reuniões, trocas, estudos, trabalhos e comunicação em geral. Fique vigilante com as oscilações, uma hora quer, outrora não quer mais, isso pode te prejudicar. Procure fazer uma coisa de cada vez para não perder o foco.

Horóscopo de Leão

Talvez você sinta a energia de hoje um pouco mais densa, lenta e difícil. Evite ficar ansioso com isso ou pensar que já deu tudo errado. Para reverter essa situação, comece o dia com calma, respirando consciente, meditando e fazendo algum exercício físico! Não fique insistindo naquilo que não ir pra frente hoje.

Horóscopo de Virgem

Algumas surpresas te aguardam hoje, virgem. Tenha cuidado com as expectativas, pois muitos altos e baixos podem rolar; aquilo que estava dando certo de repente pode dar errado e vice-versa. Procure se manter em equilíbrio para agir sempre com sabedoria!

Horóscopo de Libra

Essa é uma quinta-feira bem movimentada, de inspiração e criatividade rolando solta! Você terá a coragem e o impulso necessários para fazer o que queria há tempos, libriano, então aproveite e cuidado para não ficar dando muito ouvidos a palavras negativas dos outros, confie no seu instinto!

Horóscopo de Escorpião

Nessa quinta-feira os astros mostram que é dia de se amar e se cuidar, escorpião! Se preocupe mais com a sua saúde – física e emocional -, se preocupe mais em satisfazer a si mesmo e não somente o outro. Curta um momento tranquilo na sua própria companhia, isso vai te revigorar!

Horóscopo de Sagitário

É preciso abrir os olhos e ficar vigilante com as pessoas próximas, seja no trabalho ou na vida pessoal, sagitário. Alguém pode tentar te manipular sem você nem perceber, pra tentar te prejudicar. Não aceite tudo de imediato, se desconfiar, questione! Cuidado também para não acabar se auto prejudicando pelos outros.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje é aquele dia que a inspiração vai bater “do além” e você terá ânimo de fazer tudo o que precisa ser feito hoje, mesmo as coisas mais chatas de se resolver! Então aproveite, se você está precisando tirar algum papel/documento, resolver coisas de banco, etc, a hora é agora. O momento também favorece muita disposição para iniciar coisas novas.

Horóscopo de Aquário

Hoje é um dia muito bacana para reuniões de trabalho e também para fazer aquela social! A responsabilidade e a disciplina dão o tom do seu dia, aquariano, sendo assim, é muito importante cumprir com tudo que programou para hoje. A sua carreira está em foco hoje e nos próximos dias, essa é a hora de dar o seu melhor.

Horóscopo de Peixes

Nesta quinta uma insatisfação pode ser sentindo e parece que nada abastece ou preenche. Tomar um chá quente e fazer algo relaxante pode te ajudar a relaxar diante dessa angustia. Não é a melhor hora para interagir com pessoas ou coisas fora do costume, pois as palavras podem ser confusas e não expressar exatamente o que pensa ou sente.