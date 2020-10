Horóscopo do dia (10/10): confira a previsão desse sábado

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 10/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 10/10?

Confira a seguir como será o sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 10/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Se a situação que você está vivendo parece emperrada, não vai pra frente, não adianta forçar, é melhor mudar o foco. É hora de parar e aguardar o melhor momento para resolver essa pendencia. Hoje pode bater um mau humor, por tanto é bom evitar qualquer atividade que envolva reuniões e muitas pessoas! O que achou do seu horóscopo do dia?

TOURO – (21/04 – 20/05)

O horóscopo do dia indica que, com a lua minguando no céu nesse sábado, você poderá se sentir mais introspectiva, com vontade de ficar sozinha e reflexiva sobre muitas coisas da vida. Aproveite esse momento mesmo para repensar sobre o que vem lhe fazendo mal, seja um hábito, um ambiente, uma pessoa, uma situação… e tente se livrar disso, pois é isso que te impede de conquistar coisas maiores!

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Não tente abraçar o mundo e querer fazer tudo sozinha, tente dividir seus deveres com os outros, assim vai poupar seu tempo e não perderá a paciência. Pode ser um lindo dia para ficar sozinha com o parceiro, no chameguinho e assistindo um filme. Curta esse momento a dois!

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Com a lua minguando no seu signo faz com que esse seja um dia auspicioso para deixar ir e liberar tudo o que não lhe serve mais, tudo o que te prende e o que te atrasa, tudo o que você quer transmutar. Faça uma lista daquilo que você vem insistindo, mas que não vem te dando fruto algum há tempos.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Não deixa a insegurança te abalar, acesse toda sua autoconfiança, arregace as mangas e vai com tudo, cumpra suas tarefas e continue se empenhando! O reconhecimento do seu trabalho chegará através do seu desempenho e sua criatividade.

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

O externo é um reflexo do nosso interno! Então se algumas situações desagradáveis estão aparecendo, é interessante você buscar estar em mais harmonia com teu corpo e espírito. Aproveite o final de semana e invista da sua espiritualidade e no bem-estar do seu corpo! O que achou do seu horóscopo do dia?

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Evite levar em consideração comentários e opiniões de pessoas que nem são tão importantes pra você. É melhor afastar de gente que não te agrega e que só fazem comentários maldosos. Se conecte de fato com gente que tem valor pra você e dão opiniões construtivas para te ver evoluir! O que achou do seu horóscopo do dia?

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Cuidado com disputas por “poder”, pode rolar uma certa competitividade no teu trabalho, o que pode ser muito desgastante para você. Há certas situações que precisam (logo) ser concluídas ou encerradas para que o restante ande. É melhor finalizar logo, do que ficar pulando etapas do processo. O que achou do seu horóscopo do dia?

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Cuidado com os possíveis conflitos a dois. Algumas incertezas a respeito da relação podem surgir, talvez você fique dividida entre o relacionamento atual e tranquilo com um romance novo. O ideal é pesar os prós e contras dessa decisão e ver se não é só um momento. O que achou do seu horóscopo do dia?

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Hoje você pode sentir uma cobrança a respeito de suas obrigações, foque em cumpri-las de forma muito bem feita. Pode bater um cansaço e até mesmo um mau-humor, mas você precisa se firmar e resolver o que tem pra hoje. Procrastinar é a ultima coisa a considerar agora! O que achou do seu horóscopo do dia?

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Você será reconhecida por seu desempenho profissional, mas ainda assim terá muita vontade de arriscar e algo novo e desconhecido, buscando novas perspectivas e aventuras. O importante pra você é não ficar parada, e quando cai na mesmice da rotina, você sabe que é a hora de mudar!

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Tire esse fim de semana para estimular mais seu corpo rumo a uma saúde melhor fazendo exercícios físicos, aproveite também para se dedicar a sua espiritualidade, tudo isso lhe trará benefícios que te ajudarão a relaxar mais, espairecer a mente e fazer tudo de forma mais consciente, além de ficar mais vigorosa e resistente! O que achou do seu horóscopo do dia?