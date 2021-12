Horóscopo do dia (10/12/2021): previsão para sexta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 10 de dezembro de 2021, sexta-feira, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Essa sexta é um dia oportuno para investir em novos aprendizados para conquistar oportunidades mais alinhadas com seus objetivos e seu coração. Busque enxergar tudo como uma possibilidade de aprender, ao invés de achar que é perda de tempo ou que não tem tempo para fazer determinada coisa!

Horóscopo de Touro

Sexta-feira com aspectos intensos no céu, procure desacelerar e refletir antes de tomar grandes decisões, evite ter que fazer escolhas sob pressão ou às pressas. O cuidado aqui deve ser com a inquietação, pois fica mais difícil realizar tarefas repetitivas, ou ficar por muito tempo para num mesmo lugar.

Horóscopo de Gêmeos

Procure cultivar independência emocional, geminiano! Perceba agora o que já não condiz com sua consciência e deve ser deixado para trás. É importante dialogar, consultar diversas opiniões (de pessoas confiáveis), buscar clareza antes de tomar qualquer decisão. Seu senso crítico está comprometido hoje por conta de uma desarmonia que ocorre nos astros!

Horóscopo de Câncer

Comece o seu final de semana redobrando o cuidado ao lidar com a raiva e a impaciência. Tudo, até pequenas coisas, podem ser motivo para desencadear algum estresse em você, então respire fundo antes de mais nada! O desafio é equilibrar os compromissos e responsabilidades com a vontade de se recolher, fantasiar e viajar para outras realidades!

Horóscopo de Leão

Excelente momento para reestabelecer o equilíbrio emocional, resgatando situações que antes pareciam perdidas, leão. Aproveite esse dia para revitalizar relações que estavam estremecidas. Ficará mais fácil deixar de lado ressentimentos, vislumbrando uma nova atitude diante daquele que discordamos.

Horóscopo de Virgem

Nesta sexta a sua percepção será aumentada, assim como entendimento de tudo que vem se passando ao seu redor. Você terá chances de compreender melhor os desafios, ganhando mais clareza sobre as situações. Portanto, no dia de hoje, procure ficar atento aos detalhes, preste atenção em cada movimento, acontecimento e sentimento!

Horóscopo de Libra

Manhã preguiçosa hoje, se puder, transfira para tarde atividades que exigem mais energia, pois há chances de retrabalho no período da manhã. Os astros hoje trazem uma energia de restauração, sendo assim, deixe-se levar por um momento mais contemplativo! Saia do automático, alinhando-se mais ao seu lado criativo.

Horóscopo de Escorpião

Energia tensa nesse dia, podendo ocorrer situações que resultem em algum tipo de confronto ou desentendimento ao longo da sua sexta. Diminua o ritmo e tenha atenção redobrada para evitar acidentes. O controle emocional será essencial para que tenha um final de domingo sem conflitos que venham trazer algum tipo de prejuízo!

Horóscopo de Sagitário

Hoje insights estarão favorecidos, então, não deixe de prestar atenção na sua intuição, sagitário! Novas formas de relacionamentos, até no trabalho, assim como um dinamismo no seu dia, poderão resultar em um aumento da produtividade. Esteja aberto e flexível para novo! A versatilidade e o jogo de cintura aprimorarão a sua capacidade de adaptação!

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um dia para você confiar mais nas suas ideias e desejos. Saiba que você é muito capaz de alcançar o que deseja, mas precisa se manter firme e focado. Os próximos dias pedirão mais confiança da sua parte em si mesmo. Cuidado para não se sabotar, seja honesto e fiel com o seu coração.

Horóscopo de Aquário

Traçar metas e objetivos a serem cumpridos ao longo do seu dia e também da sua próxima semana, aumentará a produtividade! Procure não perder tempo com o que não seja prioridade para você e sua rotina. A racionalidade o ajudará a manter o equilíbrio emocional necessário para se manter centrado no que realmente vale a pena.

Horóscopo de Peixes

Tente não deixar que as preocupações tirem o seu sono, pisciano. Que tal evitar refeições muito carregadas ao longo do dia? Isso também pode ser algo que te cause irritabilidades. Se puder, introduza atividades relaxantes no seu domingo, do contrário, iniciará o seu dia de mau humor e pouco disposição.

Confira também o horóscopo mensal de dezembro 2021