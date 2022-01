Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa terça, 11 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (11/01/2022): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 11 de janeiro de 2022, terça.

Horóscopo de Áries

Áries, o conselho dos astros para a sua terça-feira é que conviva com pessoas que te inspirem a abrir sua mente e sair da sua zona de conforto. Pois será transformador ter por perto pessoas que te lembram diariamente que você pode ir além e viver sua autenticidade! Não se conforme com o pouco.

Horóscopo de Touro

A Lua encontra com Urano no seu signo e te convida a buscar orientação, opinião de pessoas com um ponto de vista diferente, alguém fora da sua área ou idade pode trazer frescor e criatividade ao seu trabalho ou aquilo que esteja precisando. Também é um período em que se sentirá livre para desabafar emoções que estavam reprimidas.

Horóscopo de Gêmeos

O universo tem uma coisa para te dizer, geminiano: o mundo é de quem executa! Portanto, comece o quanto antes a tirar seus planos do papel. Talvez você esteja pensando demais, escrevendo demais, falando demais e agindo de menos. Esse dia é oportuno para dar o primeiro passo!

Horóscopo de Câncer

Esse é um dia poderoso para os cancerianos. Uma energia forte de pioneirismo e ação está presente e é bem interessante trazer esse movimento para o seu corpo, câncer. Saia para uma caminhada, vá para perto da natureza se possível, converse com pessoas que tenham uma energia forte de encorajamento e motivação. Só tome cuidado com a agressividade.

Horóscopo de Leão

Leão, hoje é interessante ter um certo cuidado com brigas e discussões, pois há a tendência de você agir de forma reativa e grosseira! Procure focar em conversar sobre o que te motiva e sobre como você vai se comprometer com a sua coragem para colocar seus planos em ação.

Horóscopo de Virgem

Virgem, seu dia tende a ser menos produtivo, pois haverá muitas interrupções e dispersões daquilo que é importante. tenha paciência, lembre-se de respirar fundo e, se possível, opte por trabalhos individuais e ambientes silenciosos. Fique atento nas suas conversas, mal entendidos podem acontecer.

Horóscopo de Libra

A sua terça-feira traz um clima de harmonia em todas as esferas da vida, favorecendo entendimentos, alianças, relações. O romantismo está no ar! Aproveite para assistir um filme romântico, preparar um jantar, se inspirar ouvindo músicas que falam de amor. Reuniões sociais também são bem-vindas!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, para manter sua motivação sempre alta, pode ser bacana você criar pequenas metas na sua vida. Pois nem sempre você vai ter grandes sonhos ou uma ambição gigantesca, e está tudo bem! Mas fará toda a diferença você escolher se dedicar a algo diferente do que você costuma fazer.

Horóscopo de Sagitário

Sabe aquele sonho que você vive postergando de realizar por algum medo? Hoje o universo te inspira a se conectar com a energia de coragem e tentar! O convite é para que faça coisas novas, crie experiência e viva! Mesmo que não seja algo imenso, é importante que insira pequenas atitudes no seu dia a dia. Se comprometa com a sua coragem interior.

Horóscopo de Capricórnio

Aspectos desafiadores rolam no céu fazendo com que a sua terça-feira seja de inquietação mental, capricórnio. Portanto, muita atenção nas suas comunicações! As interrupções por motivos sem importância são frequentes e atrapalham a concentração, isso pode gerar um estresse. Tenha cuidado e foque no que é importante e necessário.

Horóscopo de Aquário

Seu dia pode ser um pouco desafiador, pouco favorável em algumas questões, mas não se desanime, aquariano. Você terá a sensação de que as tarefas são árduas, demorando um pouco mais nas atividades e talvez atrasando algumas coisas. Você também estará mais critico e com a atenção voltada para as frustrações, o que pode te levar ao pessimismo e intolerância. É preciso calma e paciência, vai passar!

Horóscopo de Peixes

Peixes, hoje o universo te convida a aprender algo novo. Se permitir a ser ruim novo começo, liberando a cobrança da perfeição, te ensinará muita coisa sobre a vida. Não fique engessado no que já é comum e conhecido, confie no seu potencial de experimentar coisas novas e evoluir!