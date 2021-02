Horóscopo do dia – 11/02: previsão dos astros para hoje

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quinta, 11 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de fevereiro de 2021: sua previsão mensal chegou

Horóscopo de Áries

Nesse dia os astros lhe aconselham a guardar suas energias para o que for realmente importante, não se desgaste com bobagens e evite descontas suas angustias do dia em quem não tem nada haver com seus problemas! É um dia necessário para segurar seus impulsos e agir com os pés no chão e de forma mais racional!

Horóscopo de Touro

O inicio da manhã dos taurinos pode ser um pouco irritadiça, por tanto evite cultuar o mau humor. Opte por atividade mais prazerosa que acalme e traga paz de espírito. Isso acalmará os ânimos, trazendo disposição para encarar a rotina de forma mais equilibrada. A paciência estará minimizada, assim, opte por tarefas que possa fazer sozinha, evitando possíveis atritos!

Horóscopo de Gêmeos

Confiar se faz necessário, geminiano! Busque se nortear sempre pelo espírito da justiça. Se em algum momento você sentir que tudo parece estar sem saída, lembre de olhar para dentro de si próprio, lembre que a saída está dentro e assim descobrirá que sua força estará lá! É preciso acreditar em você. Trabalhe sua autoconfiança. No dia de hoje, foque no seu bem-estar!

Horóscopo de Câncer

Dia de mente aguçada para observar qualquer tipo de informação. Essa é uma excelente energia para estudar, pois o desempenho e a memorização estarão intensificados. As sinapses cerebrais estarão aumentadas, podendo resultarem em uma manhã agitada. Se puder, diminua o ritmo até o inicio da noite, tente relaxar para que o descanso seja regenerador!

Horóscopo de Leão

Hoje, sua expectativa e ansiedade podem estar grande, por tanto lembre de sempre respirar profundamente e focar no momento presente para que essa insegurança não tome conta de você. Afasta-se de qualquer tipo de sentimento, lugar ou pessoa que pode te colocar para baixo, que te faz duvidar de si mesmo. Sua criatividade estará em alta e sua boa vontade tende a contagiar todos a sua volta!

Horóscopo de Virgem

Virginiano, procure deixar os problemas de lado e confiar mais profundamente na sua intuição. Pode apostar que ela te guiará para uma resolução eficaz! Cuide com sua teimosia, ela pode te atrapalhar com algumas situações, é preciso saber dialogar e ouvir conselhos alheios, principalmente no seu ambiente de trabalho!

Horóscopo de Libra

Libriano, você está vivendo uma fase muito linda de aproximação com a sua família, aproveite esse momento, pois você se sentirá muito bem e acolhido ao lado das pessoas que ama. É um período oportuno para se abrir, falar tudo o que sente, tudo o que te machuca. Eles vão te compreender. Seja diplomático, se expresse com calma e saiba ouvir!

Horóscopo de Escorpião

Hoje você se sentirá sensível, intensamente romântica e poderá nutrir um forte desejo de carinho e aconchego. Mas tenha cautela com o temperamento excessivamente emotivo, para não se magoar com facilidade. Se entregue apenas para aquilo que você tem total certeza, para assim evitar frustrações.

Horóscopo de Sagitário

Período onde sua criatividade vai estar latente, inspirando e motivando todos a sua volta, isso deixará evidente o quanto você é brilhante e comprometido naquilo que se propõe a fazer. Ótimo dia para reuniões criativas de brainstorm, caso você trabalhe em uma área de criação. Mas também está auspicioso para resolver coisas burocráticas de forma inovadora!

Horóscopo de Capricórnio

Ei, capricorniano! Melhor evitar expor a sua intimidade e sonhos para pessoas que não são tão confiáveis ou que você não conhece muito bem. Compartilhe sua alegria e realizações após tudo se concretizar. No seu trabalho, se for necessário, é legal mudar seus planos, roteiro, metas e aguardar o momento certo de ir colocando-os em prática!

Horóscopo de Aquário

Lua e Sol se encontram no seu signo hoje, esse aspecto caracteriza a entrada da Lua na sua fase Nova, que marca o inicio de um novo ciclo! Novas possibilidades tenderão a surgir, sendo importante finalizarmos o que não deu certo no ciclo anterior. O momento é de plantar novas sementes, o solo estará fértil, pronto para germinar. Não perca tempo com saudosismo.

Horóscopo de Peixes

Pisciano, toda a preocupação que você possui com pessoas que você ama te consome muita energia, por tanto procure equilibrar mais essas emoções para não te desequilibrar, não te deixar ansioso e tenso. Hoje, energias fluirão trazendo esperanças e novos sonhos, sonhe alto! Busque sempre por suas realizações pessoais.