Confira o horóscopo do dia

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa sexta, 11 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (11/02/2022): previsão dos signos para sexta-feira

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Sextou com vigor, ariano. A vontade de seguir firme com seus objetivos rumo aos seus sonhos está latente! É preciso confiar, a cima de tudo, em si mesmo e ir fundo no que crê. Mas cuidado para não atropelar coisas e pessoas ao longo do caminho. Acolha aquele que aparecer ao invés de ignorar.

Horóscopo de Touro

Touro, essa sexta pode ser uma pouco difícil pra você. Talvez sinta um certo bloqueio nas suas ideias, na sua criatividade, nos seus pensamentos no geral. O conselho é que mantenha a calma e não fique se forçando a fazer algo logo. Mude um pouco sua postura, mude seu ambiente, faça outra coisa para fluir melhor seu dia.

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um dia para batalhar, literalmente, por aquilo que você quer alcançar, geminiano. Vista suas armaduras e vá à luta! Cuidado com influências externas que querem tirar teu foco. É preciso mirar no seu objetivo e persistir! Mas também é importante ser versátil ao longo do caminho e aceitar que, talvez, algumas mudanças podem ser feitas.

Horóscopo de Câncer

Essa é uma sexta onde os cancerianos precisarão agir com determinação e coragem. Mantenha a postura, acione sua sabedoria, seja leal a si mesmo, ative o seu leão interior, e vá pra cima do que você almeja! É hora de defender seu ponto de vista e seus valores, mas com doçura e elegância.

Horóscopo de Leão

Hoje muitas possibilidades/oportunidades vão surgir no seu caminho e você terá que tomar uma decisão, leonino. Não vai adiantar você querer abraçar todas, pois é preciso direcionar seu foco e energia para uma coisa de cada vez. Cuidado também para não escolher algo só pela beleza/estética, isso pode enganar seus olhos.

Horóscopo de Virgem

Nessa sexta tudo aquilo que você se comprometer a fazer, vai dar bom! Há muita energia de estabilidade e prosperidade no seu dia, virgem, portanto, se dedique. É uma excelente hora para colocar em ação seus planos! Movimentos conscientes te trarão bons frutos.

Horóscopo de Libra

Nesse dia é preciso agir com calma e através de muita análise, libriano! Nada de ir no impulso, na pressa. Será importante agir com sabedoria e saber aonde está pisando, pra onde está caminhando. Aquilo que parecer duvidoso para você, espere mais um pouco e busque mais informações.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, a sua sexta-feira promete ser bastante criativa! Hoje muitas ideias irão florescer e você se sentirá bastante animado para coloca-las em ação. Também está positivo as parcerias de negócios. Busque se divertir com tudo o que acontecer hoje, sem ficar se cobrando tanto.

Horóscopo de Sagitário

Sextou com alegria e diversão para os sagitarianos! É um dia alto astral, feliz e positivo para você. O momento é de curtição, o convite é para se jogar na vida, nas duas vontades e ideias. Também é tempo de celebrar mais com pessoas amadas. Coisas boas vão acontecer hoje e você terá a sensação de estar conquistando o mundo.

Horóscopo de Capricórnio

Uma sexta resumida em trabalho! Será preciso manter o foco e a persistência para finalizar seus objetivos do dia, capricórnio. Pode ser um dia exaustivo e parecer que nada rende aqui, mas tenha calma, tudo está caminhando para um lugar positivo, só não desista!

Horóscopo de Aquário

A energia da sua sexta-feira é vibrante e a confiança toma conta de ti! Toda essa irradiação vai atrair pessoas e situações legais e positivas, aquariano. Observe e sinta, pois é essa disposição que fará as coisas acontecerem na sua vida. É hora de agir!

Horóscopo de Peixes

Cuidado com as ilusões, pisciano, você se sentirá tentado em mascarar aquela situação difícil dizendo que tudo ficará bem, sem agir em relação a isso. Saiba que muitas vezes as coisas precisam de um posicionamento realista! Pedir ajuda para algum amigo ou especialista pode ser uma solução, só evite tentar enganar a si próprio.