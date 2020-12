Horóscopo do dia (11/12/2020): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo de hoje está logo abaixo. Então planeje a sua sexta-feira, 11 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Horóscopo de Áries

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os astros indicam que o seu trabalho será reconhecido e compensado e, finalmente, alcançará tudo o que deseja. continue se esforçando e trazendo inovações, não desanime agora! Os astros reservam boas surpresas para você ainda esse ano.

Horóscopo de Touro

Os astros indicam que mudanças repentinas, desistências de ultima hora e imprevistos estarão sujeitos no seu dia! Procure deixar espaços livres entre suas atividades para encaixar as surpresas que surgirem ao longo do seu dia. Se proponha a fazer algo diferente hoje para relaxar e evitar o estresse desnecessário.

Horóscopo de Gêmeos

Quando bater a ansiedade e a necessidade de que tudo aconteça pra ontem, pare um momento lembre-se que o mundo não foi criado do dia pra noite e que você deve cultivar a paciência, por tanto a sua ansiedade e imediatismo deve ser controlada, pois traz angustia pro seu coração e te faz mal! Lembre-se sempre de respirar.

Horóscopo de Câncer

O fim de ano pode estar sugando suas energias e paciência, por tanto dedique-se mais a atividades que alimentem a sua paz interior e evite qualquer situação, ambiente ou pessoa que te deixe nervosa! Esse é um momento onde se faz necessário cuidar da sua saúde mental e emocional, olhe mais para as suas necessidades e se priorize!

Horóscopo de Leão

É importante que você saiba valorizar o que já construiu conquistou, não caia no padrão de pensamento de achar que não tem nada ou que ainda não está bom o suficiente. Controle mais os desejos que vem do ego! Passe mais tempo com a família, aproveite as coisas mais simples da vida.

Horóscopo de Virgem

Você está passando por situações desafiadoras que exigem uma certa paciência e pode ser que nesses momentos o seu maior desafio seja controlar o seu lado mais autoritário e crítico. Por tanto, tenha cautela pra não agir e falar no impulso, é preciso entender que é um momento estressante para todos a sua volta também.

Horóscopo de Libra

Na sua vida amorosa, os astros estão a seu favor! Serão momentos incríveis e a sua convivência com seu parceiro será iluminada. Seu romance terá maior cumplicidade e dedicação de ambas as partes. Procura se manter controlada no que diz respeito a ciúmes!

Horóscopo de Escorpião

Hoje a lua está passando pelo seu signo, te trazendo um desejo de controlar tudo e não tem meio termo: ou é tudo ou nada. Cuidado com disputas de poder nesse período! Momento também excelente para mergulhar em um estudo, trabalho ou pesquisa. Pode surgir um interesse especial por assuntos espirituais!

Horóscopo de Sagitário

A sua vida financeira tende a ser muito positiva nesse fim do ano, pode até ser que você receba um dinheiro extra que não estava esperando! Porém é muito importante conter seus gastos, saber onde investir e tudo mais, pois da mesma forma que o dinheiro pode vir fácil pra você, ele também pode ir!

Horóscopo de Capricórnio

Pare de negligenciar a sua saúde, ela está precisando de mais atenção da sua parte! É importante respeitar suas limitações, respeitar o seu corpo e descansar um pouco. Trabalhar é bom, mas descansar também é e necessário. Aproveite esse mês para fazer um check-up e chegar em 2021 totalmente saudável!

Horóscopo de Aquário

Um de seus maiores valores é a liberdade, a sensação de fazer do seu jeito e no seu tempo te deixa feliz. Viver a vida de forma autônoma e independente te traz realização. Mas convenhamos, às vezes é necessário dosar um pouco esse jeito de ser dona de si. É um momento importante de manter os pés no chão e ter maior consciência dos atos.

Horóscopo de Peixes

Dê atenção a sua espiritualidade, talvez ela esteja sendo deixada um pouco de lado e pra você, pisciano, ela é de grande importância! Pois ela te ajuda a se manter firme na batalha para alcançar seus objetivos. Se você estiver se sentido desanimado, busque sabedoria no seu Eu Superior!

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica