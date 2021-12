Horóscopo do dia (11/12/2021): previsão para sábado

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 11 de dezembro de 2021, sábado, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Você terá bons frutos no dia de hoje e ao decorrer da sua semana. Todos os seus esforços e dedicação poderão ser reconhecidos, finalmente, e você se sentirá mais valorizado por aquilo que faz! Esse é um ótimo momento para você investir mais nos seus sonhos e objetivos de vida.

Horóscopo de Touro

Aproveite o dia para rever algumas questões pessoais, abandone aquilo que não lhe serve mais e abra espaço para que o novo se manifeste! Vibre positivo, foque nas novas e boas possibilidades. Esse é um momento bom para unir suas inspirações e desejos à ações.

Horóscopo de Gêmeos

Sua fé e espiritualidade tem sido bem estimulada nos últimos dias e é importante que continue sendo, mas o momento presente também pede para que você canalize sua energia para a sua vida física, seu corpo e sua saúde! Tire esse dia para repensar melhor em como você vem lidando com a sua rotina!

Horóscopo de Câncer

Cuidado com um posicionamento mais crítico que os astros podem despertar em você hoje. Isso pode acabar fazendo com que você exceda com comentários exagerados e desnecessários, muita cautela! Neste momento, procure voltar o seu olhar para si e suas próprias vivencias.

Horóscopo de Leão

Hoje os nativos de leão se sentirão mais seguros e confortáveis. Portanto, aproveite esse sábado para planejar, organizar, revisar e até mesmo alterar alguns planos da sua semana. Porém fique atento para não ficar focado apenas em trabalho e esquecer de desfrutar do seu dia.

Horóscopo de Virgem

Neste sábado você pode ter a sensação de que está carregando o mundo nas costas. Tente não se abater por um cansaço emocional, deixando-se invadir por um mau humor que só piorará a sua desenvoltura ao longo do dia. Entenda que obstáculos existem para serem vencidos. Tente se acalmar para não começar sua semana ansioso!

Horóscopo de Libra

O céu desse sábado vai te ajudar a medir seus sentimentos com um pouco mais de razão e consciência, isso vai te ajudar a refletir melhor sobre os caminhos que está tomando ou quer tomar para realização de seus objetivos nessa semana, libra. Fique atento aos sonhos estranhos que podem rolar nessa noite, eles vão dizer sobre o que está passando no seu inconsciente.

Horóscopo de Escorpião

Hoje é preciso buscar meios que fortaleçam a sua inspiração e fazer mais atividades que te ajudem a sonhar! Dedique tempo do seu dia para algo mais criativo e artístico, às vezes ficamos presos demais no mental, racional e em tudo que é mais prático, que esquecemos da nossa capacidade divina de criar. Não seja inflexível!

Horóscopo de Sagitário

Os astros trazem um sábado mais prazeroso e um pouco mais preguiçoso. É um ótimo dia para curtir com a família, fazer aquele almoço que você ama e ter um dia mais zen, sem muitas cobranças. Nesse dia suas emoções também podem ficar mais em evidencias e você sentir tudo mais aflorado, preste bastante atenção na sua intuição e em seus sonhos!

Horóscopo de Capricórnio

Nesse final de semana alguém pode te oferecer uma ajuda, esse é um momento para você aprender a deixar as pessoas te ajudarem. Aceite essa ajuda, não precisa ser orgulhoso e nem ficar inseguro sobre isso. Observe se há alguém, algum pensamento, sentimento ou situação na sua vida que não está lhe fazendo bem e tire da sua vida.

Horóscopo de Aquário

Neste sábado você estará mais ligado a qualquer situação que venha comprometer a segurança conquistada. Nesse período pode até ficar mais difícil de lidar com as perdas, já que há um sentimento maior de apego as suas conquistas e a tudo que te remete à sua estabilidade emocional. Mas tenha um certo cuidado pra não ficar querendo ter tudo sob controle.

Horóscopo de Peixes

Se liberte de todo auto julgamento, pisciano, sonhe mais e deixe a sua inspiração te guiar! Os astros te convidam a transformar comportamentos, ideias e/ou crenças que não são positivos pra você. Não tema e não resista a essas mudanças, pois elas são necessárias, por mais que pareçam doloridas ou difíceis.

