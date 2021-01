Horóscopo do dia (12/01/2021): previsão para terça-feira

Você está se perguntando sobre a seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 12 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Previsão do horóscopo do dia 12/01/2021

Confira a seguir como será o domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 12 de janeiro de 2021.

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É melhor buscar quietude nesse momento, pois você estará em um período de fortalecimento dos ideais de vida e ambições profissionais. É um dia propício para direcionar foco e energia para si mesmo, para compreender melhor a si e suas vontades! Evite se desgastar com demandas alheias e fofocas externas.

Horóscopo de janeiro de 2021: suas previsões chegaram

Horóscopo de Touro (21/04 – 20/05)

Neste dia o seu trabalho e as relações de confiança estarão em destaque. É um dia muito positivo para trabalhar em equipe ou pedir uma opinião sincera sobre algum projeto seu. Se surgir alguma duvida ou insegurança em cima daquilo que você vem desenvolvendo, não pense duas vezes para pedir um conselho!

Horóscopo de Gêmeos (21/05 – 20/06)

Novas atribuições poderão acontecer dentro do seu trabalho, não se desespere com isso! O melhor a se fazer é se dedicar ao máximo e aproveitar desse momento para mostrar o seu valor e a sua bagagem. Tenha jogo de cintura. No fim do dia, prazeres e boa companhia te esperam como recompensa!

Horóscopo de Câncer (21/06 – 22/07)

Lua e netuno se encontram no seu setor espiritual fazendo desse um dia de grande sensibilidade, sonhos e intuições. A solidariedade e os afetos também ficam em evidencia. Você sentirá maior necessidade de introspecção, aproveite para meditar nesse momento! Esse é um dia lindo e inspirador para o amor.

Horóscopo de Leão (23/07 – 22/08)

O dia é oportuno para as uniões profissionais. Some forças com outras pessoas! É tempo de investir em trabalho de equipe, juntar com outras áreas, entidades, empresas. Tudo aquilo que pode agregar no seu trabalho, será bem visto. Vai atrás de parcerias e procure fortalecer ainda mais o seu profissional.

Horóscopo de Virgem (23/08 – 22/09)

Os prazeres ligados a rotina estarão favorecidos. Procure ter um dia mais leve, se puder, marque uma massagem relaxante após o trabalho. Nesse dia foque no seu bem-estar a cima de tudo! Leia um livro, tome seu café com calma, sinta a sua respiração e evite os estresses. Lembre-se que você ainda está só no primeiro mês do ano.

Horóscopo de Libra (23/09 – 22/10)

O dia exige exercícios criativos. Você, libriano, tem uma mente genial, mas talvez não esteja usando todo o potencial. Tente mudar a rotina, fazer as coisas em outra ordem, ouça musicas que te inspire, escreva e pinte. Explore mais seu lado criativo, isso vai te ajudar em todos os setores da vida!

Horóscopo de Escorpião (23/10 – 21/11)

Cuide para não tomar decisões precipitadas. Observe seus pensamentos de padrões pessimistas, tente mudar sua maneira de enxergar as coisas e tudo irá se acalmar aí dentro. É tempo de direcionar o seu olhar para si mesmo, de moda a estruturar as bases da sua vida e ressignificar muitas delas!

Horóscopo de Sagitário (22/11 – 21/12)

Alguns desafios pessoais tendem a surgir e os mesmo irão promover ajustes em sua vida. Não fique nervosa e nem tente correr desses desafios. Se eles apareceram, é porque tem coisa que precisa ser revista e alterada aí! Na sua vida amorosa, os astros trazem momentos de tranquilidade e harmonia.

Horóscopo de Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Esse é um dia mega favorável para você conseguir organizar melhor suas tarefas, sua rotina e fazer seus planejamentos de como alcançar suas metas. Mostre tudo o que você sabe com convicção! Lembre-se também de planejar seus momentos de descanso, férias e tudo mais que te faça relaxar.

Horóscopo de Aquário (21/01 – 19/02)

Não se sinta acanhado para falar sobre suas ideias, você está passando por uma fase onde ideias revolucionárias poderão surgir. Você tem a capacidade de mudar tudo a sua volta com essas ideias! Sua criatividade está sim muito aflorada, mas fique atento para não se sabotar a todo momento.

Horóscopo de Peixes (20/02 – 20/03)

Momento promissor para atividades e trabalhos ligados a imagem ou produtos visuais. Se você tem uma marca que vende produtos físicos, é a hora de por a cara nas redes sociais e falar mais sobre aquilo que você vende! No geral, prevalece a existência deum consenso entre as pessoas. Foca em estreitar relações no dia de hoje.

Visite meus instagram para outras informações astrais: @salada.mystica