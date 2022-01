Horóscopo do dia (12/01/2022): previsão para quarta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 12 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 12 de janeiro de 2022, quarta.

Horóscopo de janeiro de 2022

Horóscopo de Áries

Hoje e os próximos dias pedem uma visão mais séria, comprometida e realista da sua vida. É preciso perceber com calma quais situações ou pessoas da sua realidade não estão lhe fazendo bem. Não é o momento de sonhar alto e se iludir. Você precisa impor seus limites e escolher com sabedoria aquilo que está disposto a viver.

Horóscopo de Touro

Hoje você terá maior aproximação com pessoas em posição de poder. Portanto, esse é o momento ideal para aproveitar e retomar alguns projetos ou tarefas que estavam negligenciados e reapresenta-los. Também pode ser um período oportuno para trabalhar naquilo que considerava perdido.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje é um dia bastante decisivo. O que vai te ajudar muito é colocar fim a algo que está te trazendo angustia, assim tudo pode fluir melhor. É preciso olhar as coisas com mais atenção. Não fuja do que precisa ser vivido!

Horóscopo de Câncer

Câncer, esse dia mais para enxergar além, observar beleza onde você não enxerga, tirar os pés da realidade, fugir do óbvio e sonhar alto. Descubra os mínimos detalhes dos seus sonhos, é assim que você conseguirá ter mais clareza dos seus caminhos. Isso fará com que você veja o que hoje está alinhado com as suas metas.

Horóscopo de Leão

Esse dia pedirá desapego, leão. Algumas coisas virão à tona justamente para você perceber o que é preciso deixar para trás. Você é um signo fixo, por isso às vezes age de forma tão rígida e apegada a algumas ideias ou crenças, então para viver de forma mais leve, pratique o desapego.

Horóscopo de Virgem

Hoje os astros querem que você explore mais seu lado sonhador, virgem. Ser racional é bom a maioria do tempo, mas às vezes usar a imaginação faz bem! Não tente controlar tudo ao seu redor. Entregue-se aos acasos da vida!

Horóscopo de Libra

Libriano, se permita a mudar de ideia de vez em quando, sem se culpar por isso e sem ficar se achando fraco. Não fique fixo demais em uma direção que não lhe faz feliz, expanda seu olhar, abra a sua mente! Você pode transformar seus caminhos HOJE.

Horóscopo de Escorpião

Neste dia os astros lhe aconselham a prestar mais atenção em suas ações, escorpiano. Aquilo que você faz ou deixa de fazer tem impactos importantes na sua vida e evolução, principalmente nesse momento! O ideal é que busque agir de acordo com seus verdadeiros desejos.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, abra seus olhos. Não se engane e nem tente ignorar o que é, de fato, importante para você, pelo contrário, vá em direção do que é primordial para a sua vida agora. Tenha mais foco e determinação.

Horóscopo de Capricórnio

Lindo dia para o amor! Os namoros e casamentos ganham destaque e estão favorecidos hoje. Os capricornianos mais tímidos ou inseguros vão se mostrar com mais coragem e autonomia, revelando um potencial até então oculto. Situações, ideias e projetos que estavam escondidos podem emergir, revelando seu brilho!

Horóscopo de Aquário

O conselho astral para o seu dia é bem claro: o que não serve mais pode e deve ser finalizado nesse momento, aquariano. Abandone aquilo que tem te feito mal! Não tenha medo de recomeçar novos caminhos e possibilidades, você tem força e capacidade!

Horóscopo de Peixes

Os ares de romance lhe visitam. A sintonia está em alta! O período favorece atividades em parcerias, principalmente com o seu amor. As relações estarão mais sensíveis neste dia, mas também muito estáveis. Ótimo momento para tomar decisões futuras em casal.