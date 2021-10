Horóscopo do dia (12/10/2021): previsão de terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo diário do dia 12 de outubro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

O céu está intenso para os arianos hoje. Evite discussões ou situações de conflito. Não perca tempo em disputar opiniões, pois as chances de ambos estarem equivocados é enorme. Melhor não ficar tentando “sair por cima”, o desgaste e o estresse serão desnecessários.

Horóscopo de Touro

O dia de hoje pode trazer algumas surpresas, atenção para interpretar corretamente! Preste atenção também nas conversas que tiver, novas ideais podem surgir de forma inesperada. É um excelente momento para buscar inovação no seu trabalho e projetos de forma sólida e segura.

Horóscopo de Gêmeos

Algumas oscilações emocionais ocorrerão ao longo do dia, gêmeos. Pode acontecer de você acabar interpretando mal alguma situação, fique bem atento para evitar impulsos e equívocos. O retrogradação do seu planeta regente, Mercúrio, segue dificultando alguns processos mentais e comunicativos.

Horóscopo de Câncer

É preciso ser mais paciente e compreensivo ao dialogar, canceriano. Nem todos seguem o mesmo ritmo que você. Devido a alguns aspectos intensos no céu hoje, pode acontecer um embate interno que evidencia alguns sentimentos de forma desagradável. Tenha cuidado para não se expressar de forma ríspida demais.

Horóscopo de Leão

Algumas ideias e pensamentos ainda podem estar confusas por aí. Não tome decisões nem faça escolhas nesse momento, se possível. Tenha calma, pesquise mais, se dê mais tempo… há sempre um amanhã! Então o melhor a se fazer é NÃO fazer, principalmente sob pressão.

Horóscopo de Virgem

O maior desafio do seu dia é manter o controle emocional, virginiano. Os movimentos dos astros hoje estão amplificando tudo que você sente. Tenha cuidado com pensamentos negativos e sabotadores, achando que tudo vai dar errado. Entenda também que nem tudo aquilo que se sente é uma verdade absoluta.

Horóscopo de Libra

Os pensamentos e a comunicação podem estar confusos hoje, assim como uma certa desorientação. O melhor a se fazer hoje é se programar para não ter surpresas com atrasos ou com o trânsito, também é bom conferir pelo menos duas vezes sua agenda, os horários, tudo o que for fazer ou escrever. Atenção redobrada, libra!

Horóscopo de Escorpião

Nessa terça-feira, busque se afastar da zona de conforto e se expor mais socialmente. É um bom período para socializar, fazer novos contatos e expandir sua rede de interações! Aproveite também para conhecer algum lugar novo ou ir em um restaurante que queria há tempos. Curta mais os prazeres que a vida e o universo estão te possibilitando!

Horóscopo de Sagitário

Hoje os astros podem acabar possibilitando certos comportamentos impulsivos, sagitário. Fique vigilante, principalmente na área profissional, vai ser preciso calma e discernimento para saber separar as coisas, porque se você focar somente no que está sentindo no momento não vai conseguir dar a atenção necessária para as coisas práticas.

Horóscopo de Capricórnio

Se acalme, capricorniano, não se desespere caso ocorra uma queda na produtividade hoje, é normal, os astros querem que você dê uma desacelerada, não se culpe por isso. Faça aquilo que estiver dentro da sua realidade e do seu alcance.

Horóscopo de Aquário

Saturno, que está no seu signo, retoma ao movimento direto trazendo um alívio e menos sensação de cobrança e ajuda a amenizar sentimentos de incertezas e impotência. Excelente momento para começar a investir mais no seu futuro, no seu trabalho e nas finanças, aquariano. Mas vai aos poucos, sem nenhuma mudança muito radical por enquanto.

Horóscopo de Peixes

Lua e Netuno em harmonia pede para que você busque neutralizar qualquer estresse com gentileza, peixes. Respire profundamente antes de reagir a alguma situação. Vai ser comum encontrar opositores para suas ideias, e a falta de paciência ou diplomacia diante de tais conflitos podem abalar suas relações.