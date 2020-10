Horóscopo do dia (12/10): confira a previsão de segunda-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje a sua segunda-feira de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 12/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 12/10?

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 12/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Hoje é um dia para lembrar que é bom estar em locais e com pessoas que levantam o astral e que nos deixam felizes, se garanta estar nesse meio hoje. Também é um dia interessante para as atividades que precisam da promoção pessoal, se enalteça e passa essa confiabilidade para os outros! O que achou do seu horóscopo do dia?

Horoscopo do dia touro – (21/04 – 20/05)

O horóscopo do dia indica que hoje é necessário se firmar e se livrar do que está te incomodando ou, simplesmente, virar as costas e sair. Chega de dar atenção a coisas que te sugam e não e agradam. É um excelente dia para abrir mais espaços na sua vida, seja na vida pessoal ou até mesmo no armário, mas é importante observar que coisas de qualidade e que ainda são úteis devem permanecer. Precipitação demais não é tão bacana.

GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

Com alguns aspectos desafiadores no céu hoje, é importante você tomar o cuidado de não ficar se pondo no centro e a cima de todo mundo e todas as situações, lembre-se que cada um tem seus problemas também, por tanto cuide pra não querer ficar falando só de si e dando foco só nos seus problemas. Dê espaço para outras pessoas falarem. O que achou do seu horóscopo do dia?

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Dia de glória por aqui hoje! Tire esse dia pra focar em você, apenas. Se ame, se cuide, se mima! Faça tudo o que te traz felicidade, você precisa desse tempo e você merece. Você sempre quer cuidar do outro, mas agora esse momento é seu. Aceite as oportunidades que o universo te lança!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

O horóscopo do dia indica que com a lua transitando pelo seu signo, faz com que a generosidade e a confiança esteja muito presente hoje. É importante aproveitar essa vibe para fazer atividades prazerosas, leves e divertidas. Solte o controle e a vontade de querer que tudo saia exclusivamente do seu jeito!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Os astros pedem pra você ter cautela ao agir, ao criticar ou julgar alguém hoje. Ouça atentamente, observe e reflita… podemos tirar aprendizado de tudo e de todos. Tem coisas que não precisam ser ditas, apenas sentidas. Pondere bem as suas palavras, pois tende a magoar o outro caso venha falar sem o mínimo de compaixão.

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Dia desafiador por aqui, em? Tente se recolher e respeitar suas emoções e o tempo das coisas. Faça algo que te relaxe, de repente um banho quente, uma massagem, assistir um filme leve ou um escalda pés. Muitas coisas podem vir à tona no campo emocional e é importante você estar equilibrada para saber lidar. O que achou do seu horóscopo do dia?

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

Esse é o momento de usar o potencial da sua mente estratégica e medir suas palavras, afinal, muitas vezes as coisas são ditas apenas no calor do momento, muitas coisas são ditas sem necessidade. Nem tudo é para se tomar como verdade e nem tudo o que se pensa deve ser dito. Pondere mais!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

O horóscopo do dia prevê constantes mudanças de humor, mas saiba se controlar porque isso pode afetar o seu sistema nervoso e atacar uma dor de cabeça ou dor no estômago. Aproveite o dia para curtir um pouco mais e fazer programas com pessoas divertidas onde você possa descontrair!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

O horóscopo do dia indica que essa segunda será especial para você largar a mão do trabalho, da exigência e do controle e se dedicar mais a tarefas leves! Comece o dia fazendo uma meditação, tome um café da manhã bem delicioso, faça uma caminhada no parque, esteja realmente presente consigo! Cada pequeno ato consciente te faz se conectar ainda mais com a sua espiritualidade.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

É tempo de renovação e você se sentirá super energético. Direcione toda essa energia para algo bom pra si, para algo construtivo e que te dê motivação. Não gaste tempo com coisas tolas e que não lhe trarão bom retorno. Aproveite esse período para fazer coisas extraordinárias, livres de julgamentos. O que achou do seu horóscopo do dia?

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Não se deixe influenciar por coisas que as pessoas dizem pra você, não caia em suas próprias armadilhas emocionais, integre mais confiança em si mesmo, escute a sua própria intuição e não o que os outros acham ser certo. O certo vem de dentro e só você sabe o que funciona realmente pra você! O que achou do seu horóscopo do dia?