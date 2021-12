Horóscopo do dia (12/12/2021): previsão para domingo

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo hoje. O horóscopo do dia 12 de dezembro de 2021, domingo, pode te guiar com previsões no amor, dinheiro, trabalho, saúde e viagens.

Horóscopo de Áries

Os astros aconselham você no dia de hoje a refletir mais, se acolhendo e se respeitando! Às vezes sair da rotina, da sua zona de conforto é exatamente o que você precisa para expandir os horizontes. Busque uma nova inspiração, novas perspectivas, crie novos movimentos na sua vida.

Horóscopo de Touro

É tempo de finalizar ciclos, taurino. O que você sente que já deu? Que precisa chegar ao fim na sua vida e virar a página? É necessário que seja honesto consigo nessa reflexão e se liberte de todo apego emocional que possa vir sobre as situações. Busque ter uma postura mais leve diante da vida enquanto reflete sobre isso tudo.

Horóscopo de Gêmeos

A flexibilidade e a confiança precisam ser desenvolvidas, geminiano! Anda muito resiste a algo novo? Sempre desconfiando de algo ou de alguém? Relaxe mais! Não sustente suas paranoias. Às vezes você pode estar perdendo muita coisa por conta de uma autossabotagem da sua mente!

Horóscopo de Câncer

Hoje você vai perceber a importância de lidar com seus sentimentos de forma honesta e verdadeira, sem querer fugir, sem querer deixar para depois. É melhor resolver tudo o que sentir necessidade ainda hoje, ok? Converse com quem for preciso, mas busque uma solução para aquilo que te causa angustia ou medo.

Horóscopo de Leão

Observe atentamente as situações que chegarem até você no dia de hoje. Pessoas, conversas, sonhos e até mesmo situações aleatórias por aí. Serão momentos para obter profundos aprendizados, por isso, mantenha-se aberto a essas lições. Também não desanime dos seus sonhos, ao invés disso, persista e siga em frente com otimismo.

Horóscopo de Virgem

É tempo de despertar sua consciência e fortalecer a sua conexão com o universo. Tenha uma postura mais leve e descontraída, se permitindo a sentir mais e racionalizar menos! Talvez nesse dia seja necessário abandonar algo, aquilo que só te desgasta ou que não faz mais sentido para você.

Horóscopo de Libra

O otimismo e a fé farão total diferença para se alinhar com a energia de expansão que paira do céu para o seu signo hoje. Fique atento com as possíveis oportunidades que poderão passar despercebidas. Esse é um período de fertilidade e crescimento. Portanto, nada de perder tempo com pensamentos negativos.

Horóscopo de Escorpião

Novas oportunidades e novos caminhos podem surgir, fique atento ao novo que pode brotar no seu caminho, anime-se com isso, mas não tire os pés do chão, mantendo sempre o bom senso! O universo pede um pouco de calma, portanto, desacelere seu ritmo, trabalhe a paciência e o momento presente.

Horóscopo de Sagitário

Nesse domingo é preciso ter mais firmeza e foco. Isso pode até ser fácil para você normalmente, mas fique atento a autossabotagem e até mesmo as distrações externas que podem te dispersar! É um dia bem bacana para ser mais flexível consigo mesmo e se permitir a agir com mais criatividade!

Horóscopo de Capricórnio

Hoje a mente capricorniana está aguçada, levando a um raciocínio rápido, favorecendo a tomada de decisões. Excelente momento para vender, comercializar, fechar negócios e parcerias, divulgar produtos e serviços. Aproveite todo esse gás para conversar e ter reuniões, pois tenderão a serem produtivas.

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje o universo está te pedindo mais maturidade na sua maneira de viver o seu dia-a-dia, sua rotina e a sua vida. É preciso que aceite a realidade como ela é de fato e não como você gostaria que fosse. Você pode e tem o poder de criar a sua realidade, mas é preciso cuidar com as desilusões e fantasias.

Horóscopo de Peixes

Se permita mudar suas perspectivas, ideias e pontos de vista. Esse é um momento oportuno para transformar suas crenças, expandir os horizontes e a consciência! Tenha muito cuidado em querer estar sempre certo e com a razão, pois às vezes um novo olhar pode agregar muito mais.

