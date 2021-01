Horóscopo do dia (13/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quarta, 13 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Descubra seu ascendente

Áries – Hoje – para 13 de janeiro de 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com a lua quadrando marte, nesta tarde pode haver uma certa inquietação. Evite muita demonstração de autoridade. Procure trabalhar em equipe. Canalize essa energia para ajudar aquele que é menos ativo que você ou, se for o caso, seja humilde e aceite a iniciativa dos mais proativos ou fortes. A colaboração deve prevalecer!

Foco no amor: as diferenças com o cônjuge precisam ser tratadas com prioridade.

Cor da sorte: laranja

Alfabeto da sorte: D

Números amigáveis: 4, 6

Zodíaco Amigável Hoje: Sagitário e Leão

Horóscopo de Touro

Nos ronda o desejo de “dar um tempo” dos compromissos afetivos, sociais, familiares e profissionais. Segure-se! O momento é de contornar e não pressionar. Respeite suas vontades e o seu tempo. Procure evitar tudo aquilo que você sabe que pode te tirar do eixo. Um alerta de momentos delicados para quem tem problemas circulatórios – faça uma caminhada hoje!

Love Focus: A frente romântica chia hoje, então não perca a oportunidade de fazer a noite acontecer!

Cor da sorte: cinza claro

Alfabeto da sorte: M

Números amigáveis: 8, 12

Zodíaco Amigável Hoje: Escorpião e Áries

Gêmeos

Hoje tende a ser um dia um tanto quanto difícil para os geminianos. Os movimentos astrais pedem recolhimento para que faça algumas reflexões mais delicadas. Aqui é necessário um processo de autoanálise e autocrítica, mas tenha cuidado para não se julgar com tanto peso e ódio. Reconheça sim os próprios erros, mas não se prenda a eles, faça um planejamento para estabelecer mudanças!

Foco no Amor: Compromissos podem obrigá-lo a deixar o romance em segundo plano.

Cor da sorte: azul escuro

Alfabeto da sorte: L

Números amigáveis: 9, 27

Zodíaco Amigável Hoje: Leão e Sagitário

Horóscopo de Câncer

É dia de inovação e maior disposição! Aproveite o dia que favorece a mudanças para abandonar hábitos ou situações que não mais te interessam. Se você quer dar um shift da sua vida, esse é o dia! Mude tudo a sua volta, mude também pensamentos e ideias arcaicas. Se abra para o novo, pois ele está batendo na sua porta!

Cor da sorte: vermelho claro

Alfabeto da sorte: S

Números amigáveis: 15, 18

Zodíaco Amigável Hoje: Áries e Libra

Horóscopo de Leão

Estamos na fase da lua nova, então, devemos ter cautela; tudo se apresenta com muitas possibilidades, mas com pouca certeza. Tudo está embrionário. Não se venda facilmente àquilo que parece ser incrível. se você precisar realizar exames ou diagnósticos, redobre a cautela, pois eles não trazem tanta clareza.

Foco no Amor: Você terá sucesso em suas tentativas de fortalecer o relacionamento atual no front romântico.

Cor da sorte: Azul Royal

Alfabeto da sorte: A

Números amigáveis: 2, 4

Zodíaco Amigável Hoje: Touro e Escorpião

Horóscopo de janeiro de 2021: suas previsões chegaram

Horóscopo de Virgem

Anime-se, tudo indica que você irá recuperar a sua tranquilidade recebendo uma solução muito satisfatória diante de algo que estava pendente há muito tempo e te causava muita preocupação. De modo geral é um dia de resoluções! É hora de passar um pente fino em tudo aquilo que estava emaranhado.

Cor da Sorte: Violeta

Alfabeto da sorte: M

Números amigáveis: 9, 27

Zodiac Amigável Hoje: Touro e Sagitário

Horóscopo de Libra

Esse dia tende a ser marcado pela descoberta de novos interesses e hobbies. Você irá extrair prazer de coisas diferentes, que você nem imaginava, descobrirá talentos que estavam adormecidos e desenvolverá novos gostos. Esse é o inicio da sua verdadeira mudança no ano de 2021. Tudo isso será surpreendente, não apenas para você, mas também para as pessoas próximas.

Foco no Amor: Alguém apresentado a você na frente social pode se tornar seu interesse amoroso, então mantenha seus dedos cruzados!

Cor da sorte: azul celeste

Alfabeto da sorte: G

Números amigáveis: 7, 14, 21

Zodíaco Amigável Hoje: Libra e Gêmeos

Horóscopo de Escorpião

A lua encontra com plutão, que é seu planeta regente, trazendo um grande período de restauração; é o melhor dia para abandonar tudo o que você não quer mais! Nos relacionamentos, se for o caso, dê e se dê uma segunda chance. Peça perdão, perdoe e tente consertar e acertar. Caso contrário, poderá vir se arrepender mais tarde por não ter dado o benefício da dúvida.

Foco no Amor: Este é um dia favorável para você, quando amor e louvor serão derramados sobre você.

Cor da sorte: rosa

Alfabeto da sorte: Y

Números amigáveis: 6, 12

Zodíaco Amigável Hoje: Escorpião e Touro

Horóscopo de Sagitário

Os sagitarianos estarão mais otimistas e, por tanto, mais ousados no dia de hoje. Que tal ampliar seu público-alvo, seu mercado? Ele está mais receptivo para novas propostas! Mas não entregue mais do mesmo, se esforce e entregue um diferencial. Invista também em treinamentos, workshops, tudo que privilegie a formação intelectual.

Love Focus: Romance provavelmente vai puxar suas cordas cardíacas e fazer você ficar de ponta-cabeça!

Cor da sorte: laranja

Alfabeto da sorte: P

Números amigáveis: 9, 27

Zodíaco Amigável Hoje: Escorpião e Virgem

Horóscopo de Capricórnio

Esse é um dia com grande capacidade de disciplina, o que te tornará mais produtiva. A determinação te visita. Tudo e todos a sua volta está inclinado ao que é sólido ou promete estabilidade. Hoje é o dia para se ter certeza e consciência de qual rumo quer tomar ou qual projeto quer iniciar. Os investimentos de baixo risco e de rentabilidade a longo prazo são os mais atrativos.

Foco no Amor: Você vai gostar de interagir com alguém que ama no front romântico.

Cor da sorte: amarelo

Alfabeto da sorte: H

Números amigáveis: 4, 8, 12

Zodíaco Amigável Hoje: Libra e Capricórnio

Aquário

Nesse dia paira no céu uma potencia muito grande para os aquarianos, a lua chega no seu signo encontrando outros planetas que já estão por aqui: júpiter e saturno. É tempo de maior sociabilidade, boas ideias, muitos sonhos e novidades à vista! Se você quer lançar um produtor ou serviço inovador, esse é o momento certo!

Foco no Amor: O clima romântico prevalece e as chances de um casal aconchegante, com jantar à luz de velas, não podem ser descartadas.

Cor da sorte: marrom dourado

Alfabeto da sorte: T

Números amigáveis: 22, 24, 26

Zodíaco Amigável Hoje: Leão e Capricórnio

Horóscopo 2021 de Peixes

Talvez você esteja com uma certa pressa e até ansiosa para fazer com quem as coisas aconteçam nesse ano! Mas não seja impaciente, os astros mostram que suas aspirações serão atingidas, mas tudo no seu tempo! Só não desanime, não pare de ir atrás. Aproveite esse tempo para mostrar seus talentos e mostrar que você merece admiração e respeito!

Foco no Amor: A falta de confiança ameaça criar diferenças com o amante no front romântico.

Cor da sorte: azul escuro

Alfabeto da sorte: K

Números amigáveis: 12, 18, 20

Zodíaco Amigável Hoje: Áries e Escorpião