Horóscopo do dia (14/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. Planeje sua quinta, HOJE, 14 de janeiro de 2021, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Os astros indicam que esse pode ser um dia transformado na forma como você vivencia as coisas no seu dia-a-dia, seja no trabalho ou nos estudos, até o seu futuro profissional poderá ganhar um novo norte hoje! Tente encarar essas mudanças como oportunidades, se abra verdadeiramente às diversas possibilidades. Veja a previsão completa aqui.

Horóscopo de Touro

Uma taurina que reconhece seus próprios valores não quer guerra com ninguém! E é isso que os astros enaltecem hoje: a importância de saber muito bem seus valores, fazendo com o que você tem dentro de si aflore e que você se torne confiante e imbatível! Valorize o que você já conquistou, seus conhecimentos e seu trabalho!

Horóscopo de Gêmeos

Inteligência emocional é saber identificar situações desgastantes e ter o discernimento de se afastar. É ter coragem de olhar as situações como elas são e não como gostaríamos que fossem. Tudo pode ser mais fácil se você for menos teimoso e querer olhar para a verdade! Algumas perdas são livramento e não dor. Se abra para a ciclicidade da vida!

Horóscopo de Câncer

A comunicação está 100% favorável hoje. Converse, ensine, aprenda! Aproveite também para enviar currículos, caso esteja pensando em novas oportunidades! Hoje, tanto você como as pessoas a sua volta, estarão mais flexíveis para qualquer tipo de negociação, sendo esse um bom período para vendas, compras, entrevistas e tudo mais!

Horóscopo de Leão

É momento de trabalhar a humildade! Se dedicar a buscar um redirecionamento de rota que seja mais alinhado com a sua verdade. É preciso saber baixar a bola do ego, caso queira que as coisas funcionem de forma honesta pra você. Os astros vêm te cobrar dedicação e responsabilidade com o que você já assumiu e ainda vai assumir.

Horóscopo de Virgem

Cuidado, você não pode se acostuma a querer fazer tudo sozinho, não pode se acostumar a carregar o mundo nas costas, nem a trabalhar além daquilo que é humanamente possível e saudável, cuidado pra não acumular muitos ressentimentos e mágoas. Você precisa desacelerar hoje e cuidar mais da sua energia vital!

Horóscopo de Libra

Olhe para tudo aquilo que vem te jogando para baixo, sugando sua energia e te desgastando, procure meios e ajuda para se livrar disso tudo, uma por uma. Você precisa respirar e reconhecer que muitos desses pesos é porque você tenta agradar todo mundo e você não precisa agradar todo mundo. É momento de dar vazão ao seu estresse!

Horóscopo de Escorpião

Fique atenta com o que a sua mente sonhadora vem projetando, algumas coisas podem ser verdadeiras, outras não, pode ser que um dia se torne real, pode ser que nunca seja real. Cuidado pra não viver em um mundo muito ilusório. Não é para deixar de sonhar não, mas hoje os astros te chamam para aterrar e saber distinguir tudo isso e viver mais no momento presente!

Horóscopo de Sagitário

Os astros mostram que as possibilidades estão sempre abertas e que muitas delas podem começar a se revelar. Mas fique esperta para não sair se perdendo nos devaneios! O poder da atração é real, e de tanto você pensar, você está atraindo as possibilidades que tanto deseja para a sua vida. Quando elas começarem a chegar, faça bom uso!

Horóscopo de Capricórnio

Aquilo que você tanto quer, ama e estima, não vai crescer e se desenvolver se você ficar calculando cada mini passo, se você ficar com medo ou estagnado na zona de conforto. Abra o coração e abra a mão para receber e pegar os tesouros que o universo tem pra te entregar. Expanda o seu olhar para outras perspectivas!

Horóscopo de Aquário

Lua e Mercúrio se encontram no seu signo te convidando a começar seu dia corrigindo hábitos alimentares e refletir um pouco mais sobre que de que tipo de informação você vem se nutrindo. Um exemplo, caso você consuma muitas informações negativas, de acidentes e tragédias, isso pode influenciar o seu dia de uma forma negativa, e assim por diante. Repense sobre tudo o que você vem nutrindo de todas as formas!

Horóscopo de Peixes

Tudo o que você sabe, conhece e veio aprendendo ao decorrer da vida, precisa ser compartilhado. Desapegue da ideia de guardar só para você. A rivalidade é você mesmo quem cria! Nesse movimento de partilha, você também permite que novas coisas cheguem até você compartilhadas por outras pessoas, e assim a energia flui e se renova. É importante soltar, se permitir e trocar

