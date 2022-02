Confira o horóscopo do dia - Foto: reprodução

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 14 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo do dia (14/02/2022): previsão dos signos para segunda-feira

Qual a previsão do horóscopo do dia 14/02, segunda? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de Áries

Ariano, comece sua semana anotando as prioridades e tarefas do dia para não acabar se dispersando e deixando de fazer o que é preciso. Se possível, tente adiantar o que for mais importante que teria que ser feito amanhã também, para na terça-feira você ficar mais tranquilo e pegar mais leve.

Horóscopo de Touro

É hora de se desvencilhar do peso do seu passado, daquele passado distante e do não tão distante também. Deixe para trás tudo o que te pesa, te machuca, tudo o que te traz angustia. Pode ser difícil emocionalmente, mas é precioso nesse momento da sua vida! Vá rumo a novas vivências, taurino.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, é hora de colocar energia no que faz sentido para você e para o que você deseja para si. Converse sobre o futuro, fale em voz alta para si mesmo que você acredita que as coisas estão melhorando cada vez mais e que você quer e está pronto para ser surpreendido positivamente pelo Universo. Confie na sua jornada!

Horóscopo de Câncer

Câncer, a sua segunda vem com clima de muito alto astral e confiança! É importante valorizar e fazer atividades que dão prazer e satisfação. É um momento legal pra dar vazão para aquilo que já gosta e não tem dado tempo para fazer; ir ao cinema, teatro, participar de jogos, etc. Dedique mais tempo de qualidade pro que te faz bem e feliz!

Horóscopo de Leão

Logo pela manhã a Lua ingressa no seu signo, fazendo com que sua semana inicie de maneira suave, amorosa e acolhedora! Hoje você pode sentir a vontade de estar mais perto, intimamente, de alguns amigos e familiares. Pode ser muito especial você ligar para quem ama e perguntar como essa pessoa está! Cuide de quem te faz bem, leão.

Horóscopo de Virgem

Você vai sentir que essa manhã estará um pouco difícil com a comunicação, sendo difícil para se chegar a um acordo. Transferir reuniões e encontros pode evitar que o desentendimento ponha em risco o que já se conquistou até então. Se não for possível reagendar, a dica é que ouça as pessoas até o fim da argumentação, sem interromper ninguém, e depois se posicionar.

Horóscopo de Libra

Essa é uma segunda-feira que vem leve, trazendo alegria, descontração e diversão. Se entregue para uma rotina mais divertida, libriano, sem ficar se pressionando ou se cobrando a todo momento! Abra os braços para viver novas experiências. Se permita sentir novas emoções. Coisas boas vão surgir que irão te motivar a levar uma vida diferente.

Horóscopo de Escorpião

Nessa segunda o universo pede para que percorra o caminho que a sua intuição pede! Assim você vai se conectar mais profundamente com seu emocional, vai se sentir seguro emocionalmente e vai entender melhor o que realmente você quer e o que te deixa feliz. Vá com calma, com tranquilidade e se permitindo viver o que te faz bem.

Horóscopo de Sagitário

Ótimo dia para reuniões e conversas com pessoas que possam te ajudar nos seus objetivos! Também está um lindo dia para se abrir para novas perspectivas, sagitário. Fique atento aos seus padrões de pensamentos, para não acabar se conectando com pensamentos repetitivos e autodestrutivos. Não se deixe levar pela crença de que nada está dando certo na sua vida.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, não é hora de brincadeiras, nem aceitar desafios, a hora é de levar a sério e prestar atenção nas provocações que podem estar chegando, tanto de pessoas quanto de situações. Tudo ou nada pode representar grandes perdas, uma saída estratégica é marcar para outro dia o que já estava programado pra hoje.

Horóscopo de Aquário

Sua semana já começa com decisões importantes para serem feitas. Lembre-se de que não existe escolha certa ou errado, aquário, mas existe a escolha que mais faz sentido para o seu coração! Pode ser que você preciso tomar alguma atitude e se posicionar diante de alguma relação também. Faça isso de forma doce, não agressiva.

Horóscopo de Peixes

Hoje os astros somam aspectos que trazem fluidez e movimento para concretizar o que você deseja na sua vida, peixes. Essa é uma semana poderosa para você focar sua energia e dedicação nos seus sonhos! Comece sua semana planejando seus passos. É preciso organização!