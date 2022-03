Horóscopo do dia (14/03/2022): signos para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda-feira, 14 de março,

Horóscopo do dia: as estrelas estão alinhadas a seu favor? Descubra a previsão astrológica para Áries, Leão, Virgem, Libra e outros signos do zodíaco para hoje, 14 de março de 2022, segunda.

Horóscopo de Áries

Inicie a sua segunda-feira com calma, ariano. Se puder, acorde uma hora mais cedo e tome um banho relaxante e um café revigorante. Prepare-se para um dia competitivo! Exercícios serão bem-vindos por diminuírem a ansiedade. Você estará impacientes e extremamente na defensiva, portanto, evite discussões!

Horóscopo de Touro

Taurino, uma segunda-feira intensa é prevista para você, em que necessitará de jogo de cintura para dar conta de possíveis imprevistos que venham ocorrer. Se puder, espace compromissos e diminua o ritmo, evitando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, pois isso lhe deixará menos ansioso.

Horóscopo de Gêmeos

Belo dia para buscar conexões em outros lugares, câncer, tente algo novo, diferente do comum! Serão dias de maiores iniciativas na busca para expressar suas ideias de forma madura e compreensível. A hora de colocar suas vontades e criatividade pra jogo é agora, aproveite a boa vibe.

Horóscopo de Câncer

Câncer, imprevistos financeiros podem acontecer, será preciso muita cautela ao tomar qualquer decisão que envolva dinheiro. Nessa segunda-feira será interessante você compreender melhor seus objetivos pessoais e profissionais. Grandes decisões profissionais tendem acontecer nessa semana, boas ideias e conexões também!

Horóscopo de Leão

Esse é um belo dia para aprender coisas novas e obter crescimento através desses novos aprendizados! Não perca a oportunidade de ler, estudar, ouvir e aprender, leonino. Esse é um dia de expansão do conhecimento, portanto, não ache que você já sabe tudo ou sabe o suficiente, pois é bacana agir com humildade e estar sempre disposto a novas lições.

Horóscopo de Virgem

Virgem, nesse dia você sentirá um pouco de carência, desejando se sentir mais pertencente e mais presente! É preciso ter cuidado com a cobrança e a pressão exagerada que fazem outros e de si mesmo. O ponto alto da sua segunda-feira é que muita coisa vai clarear e ganhar sentido na sua vida, novos direcionamentos virão.

Horóscopo de Libra

Nessa segunda-feira o desafio será manter a autoestima em alta! Você se sentirá apagadinho, carente insatisfeito. Evite reclamar da vida, tentando ver o lado bom dos acontecimentos. Tudo é aprendizado e passa, libra. Não conte com a ajuda dos outros, pois as pessoas estarão pouco disponíveis para colaborar e podem atrapalhar.

Horóscopo de Escorpião

O momento pede para que olhe para si com um olhar mais acolhedor e cuidadoso! Pode ser bacana fazer algo que saia da rotina, escorpiano, busque variar um pouco as coisas do seu dia-a-dia. Quando o assunto é amor, os astros pedem cautela com os ciúmes e indica que decisões significativas devem ser feitas dentro da relação.

Horóscopo de Sagitário

Hoje você vai aprender a importância e o valor de determinadas pessoas da sua vida, que, talvez, antes você não valorizava tanto. Você vai sentir em dar uma atenção especial para essa pessoa que há tempos pede mais atenção. Nesse dia fique atento à suas relações e cuidado com o egoísmo.

Horóscopo de Capricórnio

Nessa segunda-feira você estará se sentindo mais sensível, capricórnio, mas é interessante que demonstre esses sentimentos ao invés de ficar acumulando-os aí dentro! Essa é uma excelente semana para colocar em prática as suas ideias, principalmente com a ajuda de alguma outra pessoa.

Horóscopo de Aquário

Aquário, nesse dia você vai perceber que o trabalho fica mais exigente e com isso novas responsabilidades surgem! É preciso seguir com muito foco e cuidado nas suas tarefas profissionais. Talvez nessa segunda-feira o trabalho esteja mais puxado e ao longo da semana você fique mais exausto.

Horóscopo de Peixes

Sua segunda-feira já começa com compromissos profissionais extremamente importantes para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, peixes! Boas conexões surgirão nesse dia que trarão novos aprendizados para a sua carreira, aproveite para obter trocas e ensinamentos valiosos.