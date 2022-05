Horóscopo do dia: previsão para domingo, dia 15 de maio

Horóscopo do dia, domingo, para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para 15 de maio de 2022.

Horóscopo de Áries

Quando a intuição se une à coragem, o resultado são ações estratégicas, ousadas e, ao mesmo tempo, seguras. Aproveite para tomar aquela decisão difícil que você estava adiando, pois os astros estão favorecendo a isso. É hora de enfrentar todo e qualquer medo!

Horóscopo de Touro

Lua em oposição ao Sol que está no seu signo, que forma uma lua cheia e logo mais um eclipse… este é um aspecto que faz um portal entre mundos! Uma das Luas mais energéticas e poderosas do ano, pois esse é um aspecto que é lembrado no mundo inteiro com o nascimento de Buda! Aproveite para iluminar dentro de si algumas coisas que você sabe que precisam de mais atenção, de mudanças, de ressignificações.

Horóscopo de Gêmeos

O dia lhe proporciona liberdade daquilo que tem tirado a sua liberdade, porém, você precisa estar realmente tranquilo para liberar certas coisas, sair do comodismo e ter coragem de abandonar alguns costumes que você sabe que são nocivos.

Horóscopo de Câncer

No geral, os astros convidam todos a rever certas questões da vida e abandonar aquilo que não faz mais sentido! Sabemos que os cancerianos são um pouco mais apegados emocionalmente, porém, é importante usar essa força astral para impulsionar sua coragem e ação, rumo a novos horizontes!

Horóscopo de Leão

O momento traz estabilidade, consciência, resiliência e realizações, leonino! Aproveite os bons ventos que sopram para se manter firme com seus objetivos e trabalhos, mas também com seu bem-estar e felicidade! A espiritualidade também é favorecida, se conecte e agradeça pelas oportunidades.

Horóscopo de Virgem

É hora de agir, de movimentar, e avançar, porém, é preciso fazer uma escolha e seguir por um caminho, virginiano! Nesse momento talvez você esteja confuso ou dividido entre duas possibilidades, no entanto, não dá mais para ficar “em cima do muro”.

Horóscopo de Libra

Libra, preste atenção nas suas ideias e nos seus desejos, os próximos dias poderão lhe mostrar para qual direção seguir neste momento. Você está vivendo dias super conectado com seu propósito e com o universo, fique atento, pois muitos sinais estão sendo mandados para você.

Horóscopo de Escorpião

A Lua, que está no seu signo, faz uma oposição ao Sol. Esse aspecto é reconhecido no mundo todo pelo nascimento de Buda. Um momento oportuno para se conectar com a sua essência e perceber aquilo que precisa desapegar neste momento, escorpiano. O que precisa morrer dentro de você para abrir espaço para renascer de forma iluminada? Reflita!

Horóscopo de Sagitário.

Fique esperto, sagitariano, pois esse e os próximos dias poderão trazer algumas ou muitas mudanças na sua vida. É momento para refletir sobre o que você quer mudar… pode ser algum hábito, ou resolver algum assunto inacabado. O importante é que você tire da sua vida o que está impedindo que você viva o que deseja!

Horóscopo de Capricórnio

Nesse dia pode acontecer uma sensação de escassez emocional, de solidão. Há dificuldade em relaxar e deixar fluir. Tudo parece um pouco mais rígido, mais frio, mais distante. Não leve críticas tão a sério, não leve para o lado pessoal. Se for possível, adie conversas difíceis.

Horóscopo de Aquário

Intolerância, divergência, ansiedade e rebeldia. Período em que o desejo é pelo excêntrico, pelo novo, moderno, desejo de sair da rotina! Cuidado com rompantes. Transforme a ansiedade em criatividade e a intolerância em flexibilidade.

Horóscopo de Peixes

Seu domingo traz um alívio para os momentos tensos! É possível lidar com desilusões sem deixar de ter sonhos novamente. Confiança na espiritualidade e que existe uma ordem que está além da nossa racionalidade atenuam as dificuldades do dia.