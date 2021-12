Horóscopo do dia (15/12/2021): previsão para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 15 de dezembro de 2021, quarta.

Horóscopo de Áries

Ariano, uma liderança madura e disciplinada é a melhor atitude para essa quarta-feira. O autocontrole e a valorização dos vínculos antigos são características típicas do contato entre a Lua, Marte e Saturno e podem ajudar a firmar as raízes dos seus projetos!

Horóscopo de Touro

Hoje, a Lua Crescente encontra com Urano no seu signo, essa conjuntura pode te deixar desconfortável, atrapalhando os momentos de descanso e descontração. Não insista em soluções padrões, fuja do comum, ouça seu corpo e descubra a melhor maneira de contornar imprevistos.

Horóscopo de Gêmeos

Os movimentos planetários dessa quarta dão um ótimo começo para a sua manhã! Muita doçura e alegria para cuidar de si mesmo. Aproveite para se mimar um pouco, geminiano. Também está favorável a arte e o amor, se entregue para esses assuntos.

Horóscopo de Câncer

Câncer, com seu astro regente, a Lua, transitando pelo signo de touro, você terá persistência de sobra para dar continuidade aos seus projetos e enfrentar os obstáculos com paciência e estabilidade. Aproveite essa energia favorável para realizar a tempo suas metas de 2021.

Horóscopo de Leão

Com o Sol e a Lua em harmonia, suas emoções e pensamentos ficam em paz. Os encontros, as uniões e as colaborações são bastante favorecidas nesse dia. O momento é oportuno para compreender mais a fundo suas emoções sem deixar o ego atrapalhar.

Horóscopo de Virgem

Aspectos mais intensos acontecem com seu planeta regente, Mercúrio, então tenha cuidado para não falar mais do que deve e para não espalhar fofocas. Cuidado também com deslocamentos e curtas viagens, você pode ficar confuso ou se distrair e perder o horário do compromisso!

Horóscopo de Libra

Tenha cuidado com uma certa carência e ciúme que podem perturbar seus relacionamentos por esses dias, libriano. Alguns problemas do passado também podem voltar para te assombrar. Fique atento e não se deixe levar pelo ciúme e por desconfianças infundadas.

Horóscopo de Escorpião

A Lua Crescente fazendo aspecto com Marte aguça a sua intuição, sensibilidade e capacidade de entender o que está além das aparências. Esse movimento astral te chama para confiar mais no seu poder psíquico, escorpiano. Ótimo dia para encontros apaixonados.

Horóscopo de Sagitário

Nada como o bom humor para tornar o dia mais leve, né, sagitário? Com a ajuda do seu regente, Júpiter, não faltarão incentivo e apoio para melhorar o seu dia. Os astros trazem maior motivação e muita fé! Aproveite esse movimento para dar um “up” no que for necessário.

Horóscopo de Capricórnio

O começo da sua manhã de quarta é agraciado por um aspecto harmonioso no céu que facilita, e muito, a comunicação, os encontros, os deslocamentos e também os conhecimentos. Hoje você vai sentir a vontade de falar mais sobre o que sabe e o que gosta.

Horóscopo de Aquário

Essa quinta-feira pode gerar alguns estresses, aquariano. Atrasos e limitações criam obstáculos ao andamento de seus projetos e sonhos. Dúvidas e um certo desânimo são comuns sob os aspectos astrais de hoje. Tente não levar tudo tão a sério.

Horóscopo de Peixes

Um doce aspecto ocorre entra a Lua com Netuno no seu signo. Está favorável o clima romântico, familiar, o encontro com amigos e até mesmo um maior entendimento dos seus sonhos, peixes. É hora de sonhar alto e confiar que pode se realizar. Aproveite essa deixa para o fim desse ano.