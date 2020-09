Horóscopo do dia 15/9: confira a previsão dessa terça-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 15/9 e veja o que os astros reservam para você.

Aprenda também a fazer seu Mapa Astral passo a passo.

Horóscopo do dia 15/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Com Marte expectando de forma positiva com a Lua em leão, pode ser um dia muito bom para os arianos, usem dessa energia de fogo para alavancar seus processos criativos, resoluções de problemas, novas ideias e até mesmo exercícios físicos. Só tenha cautela, caso você for ansioso, hoje pode ser um dia de muito acumulo energético, então movimenta-se!

Horóscopo do dia 15/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Hoje cedo o dia pode ficar meio lento pra você, então é interessante se manter sereno e fazer suas tarefas de forma mais leve. Mais pro meio da tarde o ritmo por aqui muda, grande foco e produtividade no trabalho. É um período de fazer acontecer da forma mais funcional possível!

Horóscopo do dia 15/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Um dia de muitos sonhos, imaginações e ideias pela frente! A dica pra hoje é andar com um caderninho pra cima e pra baixo e não deixar passar nada, anote tudo que vier na mente e tudo o que você observar do externo. É um dia super harmônico e de possíveis novos romances.

Horóscopo do dia 15/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

Sua manhã começa super alto astral e criativa, aproveite dessa energia de empolgação! No meio da tarde o ritmo muda e você pode se sentir mais séria, focada no trabalho e em produzir. Cuide pra não cobrar demais dos outros e nem ficar crítica demais. É um dia para dar atenção ao seu corpo e sua saúde!

Horóscopo do dia 15/9 para Leão – (23/07 – 22/08)

Hoje é um dia que exige atenção redobrada, com a vênus quadrando urano você está sujeita a imprevistos nas relações e finanças. Dê um double check em seus pagamentos e tenha um cuidado extra nas relações pessoais e profissionais. Acontecimentos importantes em cima da hora podem vir ocorrer, esteja preparada!

Horóscopo do dia 15/9 para Virgem – (23/08 – 22/09)

Esse é um dia de muitos sentimentos, onde você pode se ver super rígida e fria na parte da manhã e mais pro final da tarde pode estar mais emotiva e carinhosa. Saiba dividir suas atividades do dia de acordo com suas emoções. É um ótimo dia para fazer uma janta delícia para quem você ama!

Libra – (23/09 – 22/10)

Aproveite o seu dia hoje com essa energia mental genial que estará te regendo. Se prepare para ter grandes ideias, ótimas soluções e boas notícias na área amorosa! Tenha um pouco de atenção com as atividades rotineiras, pode acontecer de esquecer algo importante hoje.

Escorpião – (23/10 – 21/11)

Conversas delicadas deverão acontecer, esteja pronta e se mantenha equilibrada. Ative toda sua diplomacia para esse momento. Esteja aberta para ouvir e perceber o outro, muitos aprendizados sairão daí! O seu dia está com um excelente ritmo no profissional, aproveite o foco e desenvolva seu trabalho no teu melhor potencial!

Sagitário – (22/11 – 21/12)

A energia do seu dia de hoje está propícia a fazer muitas coisas e resolver pendencias. É um ritmo mais dinâmico e deve partir logo para a ação, por tanto não se sinta reprimida, vai e faça. Use sua franqueza e vai logo ao ponto, sem rodeios. Dia de tomar atitude e não ser submissa.

Capricórnio – (22/12 – 20/01)

Hoje é um dia de expansão! Compartilhe aquilo que sabe, ensine o seu colega de trabalho sem pestanejar. Hoje sua áurea está reluzente e muitas pessoas te notarão! Uma nova proposta de trabalho pode surgir, mantenha o pensamento otimista! Sonhos antigos podem ressurgir, vá atrás de realiza-los!

Aquário – (21/01 – 19/02)

Vida social movimentada hoje. Cuidado com as dispersões, situações e conversas aleatórias podem te tirar do foco, por tanto tente fazer uma coisa de cada vez e com paciência. Hoje não é um dia para se ter pressa e nem querer resultados instantâneos. Pondere bem sua relação afetiva e busque respeitar o espaço do outro hoje.

Peixes – (20/02 – 20/03)

Hoje os astros te inspirarão a dar um primeiro passo em direção ao seu sonho. É necessário consistência, planejamento e muito estudo. Vai aos poucos, mas não fique parado. Transformações incríveis vão te acontecer durante o processo, não se sinta abalado e cuidado com a autossabotagem, siga firme e lembre-se que você pode realizar tudo o que quiser!