Horóscopo do dia (16/01/2022): previsão dos signos para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 16 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 16/01, domingo? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Este é um dia interessante para reavaliar seus hábitos de trabalho, objetivos e custos de oportunidade. Você sentirá empolgação com a realização de seus sonhos, especialmente por perceber que o que você deseja está tão perto de alcançar! Dedique energia para ir além.

Horóscopo de Touro

Touro, se seu relacionamento estiver morno, hoje é um bom dia para tentar uma nova abordagem para o casal! A abordagem também vale para os solteiros: uma atitude ousada com quem te interessa pode render boas coisas. O momento pede para que fujam do mais do mesmo.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, pode ser interessante usar a energia desse domingo para fazer uma lista de prioridades para a sua semana! Que tal deixar o celular em modo avião e ficar off das redes sociais? Isso vai te ajudar a ter foco para resolver o que realmente importa.

Horóscopo de Câncer

Câncer, durante esse período é melhor evitar compras importantes, pois os astros não favorecem. Fique de olho, pois muitas reflexões, sonhos, ideias e interesses do passado podem voltar. Caso esteja sentindo uma confusão e frustração por não ter clareza agora, respire fundo! Tudo vai melhorar.

Horóscopo de Leão

Leonino, o melhor a se fazer nesse momento de dúvidas é dar tempo para as situações e ideias amadurecerem. Divirta-se com as possibilidades ao invés de ficar tenso, anoite os insights que vierem por esses dias, resgate hobbies e atividades que te dão prazer e se permita fluir com o universo.

Horóscopo de Virgem

Virgem, aproveite esse domingo para ficar mais introspectivo, para repensar, resgatar ideias e projetos e avaliar o que pode ser melhorado para, daqui uns dias, poder tomar decisões com mais confiança e assertividade. Esse é um período para desacelerar.

Horóscopo de Libra

Libra, nesse dia e nos próximos, muita reflexão sobre amor e finanças tendem vir à tona. Vênus e Mercúrio estão retrógrados, portanto, conversas sobre amor ou a comunicação dentro da sua relação podem se intensificar e até gerar alguns questionamentos.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, fique bem atento ao que está reaparecendo para você durante esse período! Isso pode te trazer muitos insights. É momento de olhar e ressignificar assuntos e traumas do passado que possam vir à tona. Algumas coisas que ressurgirem podem valer a pena, outras não.

Horóscopo de Sagitário

Se acalme, sagitariano, não fique se cobrando para ter todas as respostas agora! Por esses dias sua mente pode ficar embaralhada e tudo parecer mais confuso, mas ao longo dos dias muitas questões irão clarear para você e muitas respostas surgirão. Tente evitar decisões impulsivas, foque muito no autoconhecimento!

Horóscopo de Capricórnio

Neste dia você pode experimentar um sentimento de exclusão, capricórnio. Podendo ficar possessivo, ciumento, o que predispõe a brigas nos relacionamentos por motivos imaginários. Fique bem atento, pois um terceiro pode mexer com os sentimentos e desestabilizar uma relação.

Horóscopo de Aquário

Com Mercúrio retrógrado no seu signo você, que é muito ativo, pode estranhar e se sentir estagnada. Respire fundo, aquariano. O momento pede calma! Anote e analise as ideias e possibilidades e deixe para fazer uma escolha definitiva após o final dessa retrogradação. Agora é hora de observar apenas!

Horóscopo de Peixes

Neste sábado é provável que você esteja mais disperso, com vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Caso precise resolver algo hoje, pode ser que não flua tão bem quanto você gostaria. Por isso, tente deixar para fazer o que for mais importante amanhã.