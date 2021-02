Horóscopo do dia (16/02/2021): previsão de terça-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua terça, 16 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Pode ser que hoje você tenha algumas dificuldades de fazer algumas escolhas de campo prático. Quando se quer tudo, não se tem nada. Não dá para querer estar em algo sem se envolver minimamente com isso. Não fique pedindo a opinião dos outros, porque no fim das contas você sabe a resposta das suas perguntas. A dica é: se escute mais. Deixar para depois muitas vezes é ficar na zona de conforto.

Signo de Áries: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Horóscopo de Touro

Os astros hoje te questionam: o que você deseja assumir como seu? Às vezes você é atingido por frases negativas, pessoas mal intencionadas e mentiras que acabam se tornando verdades de tanto que acredita nelas. Se questione mais. Você não é tão ruim assim não! Talvez você vem internalizando coisas pré-estabelecidas. Lembre-se sempre de quem você é quando está sozinho.

- PUBLICIDADE. -

Signo de Touro: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano! Entenda que não dá pra carregar pesos que não são seus para sempre. Uma hora ou outra você vai se exaurir e explodir com tudo isso. É melhor ter postura, agir e se posicionar, do que só ficar aceitando coisas que não lhe cabem, coisas que você não concorda. Repensa suas atitudes, olhe para seus pesos. São pesos de conhecimento, que agregam? Ou pesos de medo?

Signo de Gêmeos: personalidade e tudo mais que você precisa saber

Horóscopo de Câncer

Ei, canceriano, procure descansar um pouco a sua mente, você tenta sempre estar ativo, disposto, mas o que precisa ser feito nesse momento é relaxar. Não fique se obrigando a pensar tem algo extraordinário, ter uma ideia super criativa, encontrar as soluções para todos os problemas profissionais em 15 minutos. Respire! Você acaba se preocupando demais com o externo e esquece de cuidar do seu interior!

- PUBLICIDADE -

Horóscopo de Leão

Leonino, às vezes tudo que você (acha que) já sabe na vida te coloca em uma posição de arrogância que não é produtiva. Sabe quando temos tanta certeza de algo e não querer dar ouvidos para o que o outro tem a dizer? Entenda que, sempre há conhecimento a ser compartilhado, independentemente de onde você esteja. Quando só você fala, você não aprende nada nova, mas quando você dá espaço para ouvir a fala do outro, aí sim você aprende coisas novas!

Horóscopo de Virgem

Hoje tem tudo pra ser um dia movimentado, cheio de agitação, de atitude e de novas oportunidades! Sua criatividade está em alta também. Se prepare para enfrentar seus medos, hoje você será colocada em teste, e relaxe que vai dar tudo certo. Apenas mantenha a sua postura e aja de acordo com a sua verdade!

- PUBLICIDADE -

Horóscopo de Libra

Hoje pode ser um dia um pouco complicado para os librianos. Dúvidas, medos, incertezas, confusões mentais, imprevistos no trabalho e nas finanças, tudo isso pode te tirar a paz. Por tanto, é importante que aja com paciência, não tome nenhuma decisão precipitada sem antes entender melhor cada detalhe. Cuidado com discussões desnecessárias também.

Horóscopo de Escorpião