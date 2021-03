Horóscopo do dia (16/03/2021): previsão de terça-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 16/03/2021, hoje, terça-feira.

Horóscopo de Áries

Algo novo na sua vida lhe espera muito em breve e você deve levar tudo o que já sabe para essa nova fase. Seu conhecimento aplicado será muito bem-vindo. Por mais que pareça dolorido encerrar uma fase, você se sentirá completo e com a sensação de plenitude. Por tanto, foque nos bons sentimentos e nas coisas novas que estão por vir.

Horóscopo de Touro

Com a lua transitando pelo seu signo hoje e amanhã, faz com que esses sejam dias de cultivar e nutrir aquilo que você quer ver crescer e reverberar na sua vida. Seja uma relação, um trabalho, um projeto, um exercício ou uma alimentação. Tudo o que você dedicar tempo e carinho hoje, vai desenvolver grandemente!

Horóscopo de Gêmeos

Com o seu planeta regente, Mercúrio, entrando no signo de Peixes, faz com que você, geminiano, se inspire em buscar uma conexão maior com a espiritualidade, abra espaço para o invisível e a intuição. Os sonhos serão mais frequentes também, preste atenção neles, pois podem conter mensagens do além. Dia de grande sensibilidade!

Horóscopo de Câncer

Enraíze-se. Aproveite esses dias para o cultivo da paciência e do entendimento de que para que uma semente germine, é preciso preparar o terreno com carinho e com cuidado. O tempo trabalha a favor daqueles que o respeite. É momento de pôr a mão na massa e trabalhar com propósito.

Horóscopo de Leão

Leonino, aprender a se amar, se perdoar, perdoar o passado e as pessoas que te feriram é um exercício diário que precisa ser consciente e é isso que fará com que você vai encontrando um lugar segura e de paz dentro de si. Viva dias mais leves e coloque sorrisos nesse rosto com mais frequência!

Horóscopo de Virgem

Hoje as comunicações, trocas, comércio e deslocamento estão favorecidos. Um pouco de esforço para entender o ponto de vista do outro ajudará bastante na resolução de conflitos e na construção de caminhos para alcançar os objetivos traçados. Ouça o outro com atenção!

Horóscopo de Libra

Hoje é um dia lindo e inspirador para os librianos. É preciso renunciar a negatividade, a reclamação e ao medo, e se conectar ao amor. Assim você não ficará na expectativa e na espera de algo externo para lhe satisfazer emocionalmente. Você mesma bastará! Desfrute de seus prazeres e alegrias.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, é tempo de analisar as escolhas feitas até aqui e lançar o olhar para o futuro, imaginando onde elas podem te levar. Se você estiver feliz com o modo como vem agindo, ótimo, continue. Caso contrário, dê o braço a torcer a si mesmo e mude a rota.

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, seja criativo no seu cantinho. Você precise de novas inspirações e motivações, e isso vem do lugar que você passa maior parte do seu tempo. Esse é um ótimo dia para mudar as coisas de lugar, inovar na decoração, organizar e transformar sua casa, seu escritório, etc. O externo tem grande poder de nos inspirar.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, um grande ciclo tende a finalizar na sua vida – talvez um de 21 anos, ou de 7. Olhe para trás com sentimento de dever cumprido, sabendo que percorreu uma longa caminhada cheia de erros e acertos e, sobretudo, aprendizados. É momento de ir conquistar algo que sempre sonhou, ou se libertar, de consciência tranquila, de algo que se viu conectado por muito tempo. Vai sem medo!

Horóscopo de Aquário

Aquariano, hoje as emoções estão eletrificadas e é possível sentir uma certa ansiedade nesse momento. Procure relaxar evitando analisar tudo ao mesmo tempo, assim como se sobrecarregar de estímulos. Talvez tudo pareça meio confuso pra você hoje e algumas coisas improváveis aconteçam, por isso é muito importante ter calma nesse momento.

Horóscopo de Peixes

O planeta da comunicação, Mercúrio, entra no seu signo, trazendo inspiração, curiosidade e deixando seus dias ainda mais comunicativos. Ótimos dias para estudos, trocas e novos conhecimentos. Você vai se sentir um pouco mais racional também diante de certas circunstâncias.

Acompanhe as previsões dos signos no DCI