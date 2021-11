Horóscopo do dia (16/11/2021): previsão dos signos para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 16 de novembro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

Neste dia as energias do astral estão um tanto quanto intensas e agitadas para você! Evite atritos no dia de hoje ficando mais sozinho, opte por ter um momento mais introspectivo e reservado para si. Você estará impaciente até consigo mesmo. Pratique ao longo do seu dia momentos e atividades relaxantes.

Horóscopo de Touro

Os astros se estranham no céu, podendo fazer do seu dia um dia mais irritadiço, dificultando o relaxamento e ter um dia mais agradável. No início da noite pode vir um nervosismo e a ansiedade, dificultando no sono, isso tende a ser superado ao fazer alguma atividade relaxante.

Horóscopo de Gêmeos

Para que tenha um dia mais leve e tranquilo, a recomendação é que introduza maior espaço de tempo entre os compromissos e suas atividades, a fim de que o dia fique menos estressante, pois hoje a tendência é que aja imprevistos e atrasos naquilo que envolve transporte, trânsito e deslocamento. Faça as coisas com calma, não tenha pressa!

Horóscopo de Câncer

Hoje os astros lhe pedem mais confiança em si mesmo e menos auto sabotagem. Trabalhe sua autoestima e poder pessoal, pois os dias estão favoráveis para que você encontre toda a sua força interna e use ela a seu favor! Tenha cautela com a famosa síndrome do impostor!

Horóscopo de Leão

A energia deste dia para os leoninos se resume em uma única palavra: intensidade! Portanto, canalize toda essa energia para coisas boas e produtivas, não fique segurando-a para si e interiorizando, é preciso pôr para fora! Faça atividades físicas, trabalhe, se movimente de alguma forma e não deixe a ansiedade tomar conta de você.

Horóscopo de Virgem

Virgem, é importante que você entenda que as suas obrigações não devem ser responsáveis pelo seu mau humor. Esse sentimento só tornará o sacrifício maior. Cultive o equilíbrio emocional para saber lidar com os impedimentos que tenderão a surgir, respire profundamente e conte até dez! Não é um bom momento para acordos, já que dificilmente chegarão a um consenso.

Horóscopo de Libra

Cuidado ao ficar muito na defensiva e evitando enxergar aquilo que está na sua cara. Será que você mesmo não está se colocando numa cilada? Seja mais flexível, menos teimoso e mais aberto para diferentes perspectivas. Muito cuidado com as batalhas que você pretende travar, reveja bem se valem a pena.

Horóscopo de Escorpião

Os astros preveem um dia positivo e super alto astral para os escorpianos! Há muita energia de otimismo, diversão, confiança e autoestima, aproveite essa vibe. É um excelente momento para se nutrir de coisas boas e boas companhias.

Horóscopo de Sagitário

A terça dos sagitarianos está com uma energia astral super favorável aos encontros, amores e romances e também para o amor próprio. Aproveite o dia do lado de alguém que você ame, tenha um encontro com uma pessoa interessante ou até mesmo tenha um encontro consigo mesmo, faça uma janta deliciosa para você, curta estar na sua própria companhia.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, se no dia de hoje você realmente precisar tratar de assuntos difíceis, use o seu poder de comunicação e sedução, sendo mais afetuoso ao colocar suas palavras pra jogo. Isso poderá abrir uma brecha, surtindo algum entendimento e facilitando aquilo que estava difícil. Lembre-se que gentileza gera gentileza.

Horóscopo de Aquário

Muita atenção com a sua comunicação hoje, cuidado para não ser mal interpretado. Procure esclarecer as situações de forma clara para não gerar mal-entendidos. No dia de hoje é importante que se programe muito bem ao sair de casa para algum compromisso, pois pode haver atrasos se teu tempo não for bem administrado.

Horóscopo de Peixes

Hoje você pode ter aquela sensação de que parece que tudo é para ontem. A irritabilidade será fruto de um descompasso entre os desejos e as emoções. Portanto, peixes, no dia de hoje é importante que você distribua melhor seus afazeres e não queira abraçar o mundo, pois seu ritmo pode estar mais lento do que desejaria. Então respeite-se, não se deixando abater quando não conseguir realizar o estabelecido!