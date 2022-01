Horóscopo do dia (17/01/2022): previsão para segunda-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa segunda, 17 de janeiro, para os signos

Qual a previsão do horóscopo do dia 17/01, segunda? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Áries, procure se acolher ao longo do dia, pois os astros hoje tendem a mexer com seu emocional. Esse domingo é bem interessante para estar com quem você ama, comer coisas gostosas e realmente se nutrir e se amar! Esteja mais em contato com o que e com quem te inspira.

Horóscopo de Touro

Neste segunda pode ser que você sinta uma certa energia de ansiedade, dor de garganta ou até outros sintomas físicos e emocionais por conta dos movimentos astrais desafiadores que estão ocorrendo. Então tente aproveitar a boa energia que a Lua Cheia em Câncer traz cuidando de si mesmo.

Horóscopo de Gêmeos

Gêmeos, é importante lembrar que seu regente, Mercúrio, está retrógrado e por isso que o período não favorece grandes compras, nem decisões. O ideal para esse momento é refletir, analisar e repensar coisas. Fique bem atento, pois amores, amizades e oportunidades podem ressurgir!

Horóscopo de Câncer

A Lua que está no seu signo fica oposta ao Sol em Capricórnio, configurando uma Lua Cheia. As emoções ficam alteradas neste dia, canceriano. Deve-se, portanto, evitar provocações e situações de conflito. Diferenças entre o casal pode chegar a um clímax e levar a um confronto. Cuidado com atitudes impulsivas.

Horóscopo de Leão

Priorizar sua saúde mental dá o tom deste domingo e da sua nova semana, leonino. Considere esses planetas que estão retrógrados como uma bela oportunidade de pausa e reflexão interior. Aproveite e faça um resumo de quais relações, comportamentos e até mesmo qual consumo tem sido prejudicial e benéfica para você.

Horóscopo de Virgem

Tente resgatar ou começar a criar pequenos hábitos que te façam bem e ajudem a desacelerar nesse período de mercúrio retrógrado. Não se pressione a ter clareza de tudo. Permita-se viver um profundo mergulho interno. O momento é auspicioso para o autoconhecimento.

Horóscopo de Libra

Libra, com seu regente, Vênus, retrógrado, esse domingo é um dia oportuno para criar novos hábitos saudáveis para você mesmo, fazendo uma pausa de tudo que te suga e te irrita. Convide um amigo bacana para ajuda-lo a apoiar e manter sua criatividade.

Horóscopo de Escorpião

Esse é o pior dia para se lidar com questões que provoquem o estado emocional das pessoas, escorpiano. As reações podem ser mais exacerbadas do que o usual, afinal, teremos uma Lua Cheia no céu nesse domingo. Tudo fica mais intenso!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, está na hora de reavaliar suas práticas de autocuidado! Às vezes, a coisa mais cuidadosa que você pode fazer por si mesmo é assumir a responsabilidade por sua vida e ações. Use os movimentos retrógrados de vênus e mercúrio para identificar e analisar de forma profunda as áreas da vida que você tem ignorado.

Horóscopo de Capricórnio

Dia esse em que não há receptividade a demonstrações excessivas de poder, então, devemos evitar as medidas extremas, pois elas serão rejeitadas. Os ânimos estão mais exaltados, tornando todos mais radicais. Portanto, o melhor a fazer é evitar medidas impopulares.

Horóscopo de Aquário

Hoje e os próximos dias trazem foco na auto expressão e no prazer, aquário! Isso quer dizer que é preciso colocar os próprios desejos em primeiro lugar, ou pelo menos identificar a diferença entre o que realmente deseja e o que o outro deseja que você faça. É possível ter suas necessidades satisfeitas!

Horóscopo de Peixes

O momento favorece você, pisciano, a dedicar muito tempo e energia para um objetivo profissional, seja no seu trabalho ou em algum projeto que você quer criar. Os astros também indicam um período oportuno para investimentos para o seu lar; seja uma reforma, compra um algum móvel ou até uma mudança.