Horóscopo do dia (17/02): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua quarta, 17 de fevereiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Qual a previsão do horóscopo do dia 17/02?

Confira a seguir como será a quarta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 17/02.

Horóscopo de Áries

Ariano, está na hora de deixar pra trás alguns ressentimentos, mágoas e decepções e começar a caminhar para frente, sem amarras, vivendo o momento presente e focando em si. Confie no seu poder pessoal, trabalhe a sua autoconfiança e coragem. Se tem coisas passadas que pesam no seu peito, o melhor a fazer com isso é perdoar, perdoe quem for preciso ou, ainda, SE perdoe! Se liberte de sentimentos ruins.

Horóscopo de Touro

Com a Lua Nova no seu signo, esse pode ser um ótimo dia para, finalmente, dar inicio naquele seu plano anotado no papel. Dê vida às suas convicções, aos seus sonhos. Comece hoje dando o primeiro passo, por menor que seja. Não esqueça de ouvir sua intuição, de ouvir sua vontade interior, que é verdadeira e pura! É um ótimo momento também para renovar; compre um look novo, mude a cor ou o corte do seu cabelo, mude as coisas na sua casa!

Horóscopo de Virgem

Geminiano, procure ir com calma no dia de hoje, não se apressa e pense duas vezes antes de falar, caso contrário, as chances de você ouvir o que não quer ou de acabar decepcionando alguém que te ama, são grandes. Cuidado pra você não ficar se achando o dono da verdade, seja flexível e ouça opiniões divergentes da sua. Defenda sim suas ideologias, mas sem agressividade!

Horóscopo de Câncer

Hoje os cancerianos se sentirão menos ousados, buscando pisar em solo seguro, sem deixar espaço para surpresas desagradáveis. Acorde planejando seu dia, é um período oportuno para focar no trabalho e nos investimentos financeiros. O momento pede bom-senso. Nada de ficar insistindo naquilo que não dá resultados de progresso. Não invista em nada que coloque suas conquistas em risco.

Horóscopo de Leão

Hoje você iniciará uma nova fase, um novo ciclo na sua jornada. Pode ser que nos próximos dias você sinta essa necessidade de deixar coisas para trás, romper seus limites, ir atrás do óbvio, sair literalmente da zona de conforto e isso será preciso mesmo, pois você, leonino, adentrará em um processo de redescoberta de si mesmo. Não se assuste! Busque se conectar com a sua espiritualidade e tudo irá fluir bem.

Horóscopo de Virgem

Você apresentará uma mente exausta hoje, tomada de um excesso de pensamentos dificultando desligar-se dos acontecimentos do dia. Introduza na sua rotina atividades que acalmem e limpe sua mente de tantas preocupações. Só assim conseguira dormir tranquilamente e ter uma noite de sono revitalizadora!