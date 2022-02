Horóscopo do dia (17/02/2022): previsão para quinta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quinta, 17 de fevereiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 17/02, quinta? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém.

Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Acompanhe o Horóscopo de fevereiro de 2022: previsão para amor e trabalho

Horóscopo de Áries

Ariano, os astros querem te lembrar que você é o maior representante dos seus sonhos no mundo! Se você não fizer o que seus instintos te pedem a cada momento de vida, quem vai fazer isso por você? O dia está propício para você fazer algo em relação a seus sonhos, não precisa ser algo gigantesco, mas sim o que te der vontade e curiosidade de experimentar.

Horóscopo de Touro

O seu dia favorece tudo aquilo que vem para inovar. Então com certeza, as coisas diferentes e fora do comum vão dar um toque especial ao seu dia! Uma pitada de irreverência torna tudo mais interessante e menos previsível. Foque em trabalhos criativos hoje!

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje você terá a oportunidade de se conectar com uma energia potente, de confiança, coragem e força para ir atrás do que você quer! Nesse momento é indispensável o foco, pois nada vai adiantar querer fazer várias de uma vez só. É preciso ter um propósito e cultiva-lo!

Horóscopo de Câncer

A Lua, seu astro regente, está na fase Cheia, essa energia te traz bastante intensidade para o seu dia, é importante que observe e reflita bem sobre o que vier à tona. Siga seu coração e sua intuição, canceriano! Vai ser preciso ter um pouco mais de cuidado para não se deixar levar por atitudes egóicas ou arrogantes.

Horóscopo de Leão

Leão, com a Lua Cheia em Virgem hoje, é interessante se perguntar: o que está me movendo nessa fase da minha vida? O momento pede concentração. Não disperse sua energia, direcione-a para o que você realmente deseja e tenha confiança total de que você vai conseguir executar!

Horóscopo de Virgem

Uma quinta-feira com a Lua no seu signo, te convidando a olhar mais para os sentimentos que virem à tona ao longo do dia. Você que costuma priorizar a produtividade, objetividade e o trabalho, nesse momento será necessário priorizar suas emoções! Não fuja do que sente, busque compreender e acolher.

Horóscopo de Libra

Calma, libriano, hoje pode ser um dia bem intenso, mas não fique aflito pensando que você precisa fazer tudo, em todas as áreas da sua vida, para se sentir produtivo e sentir que o dia foi bom! Escute o seu coração e siga o que ele diz que é sua prioridade agora! Um passo de cada vez, sem pressa, sem pausa.

Horóscopo de Escorpião

Esse é um dia muito incrível para você criar movimentos rumo ao que você deseja alcançar, escorpiano. Compras e decisões importantes, assinaturas de contratos, encontros, exercícios, autoconfiança, criatividade, relações, mudanças no visual… tudo está super favorecido, aproveite!

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, se você está querendo se comprometer mais profundamente com algo, esse dia está incrível para isso. De repente começar praticar exercício físico, iniciar algum projeto criativo, cuidar de si, cultivar um hobbie que te faça bem, enfim. O que você sentir de fazer nesse momento será importante na sua vida.

Horóscopo de Capricórnio

Capricorniano, conecte-se com a sua autenticidade e aproveite a força realizadora que você tem à sua disposição nesse momento de acordo com os astros. Pare de se importar tanto com a opinião dos demais e foque no que faz sentido para você. Saiba que você tem a capacidade de realizar o que quiser!

Horóscopo de Aquário

Com a entrada de Mercúrio no seu signo traz, para hoje e as próximas semanas, uma oportunidade incrível de expandir suas ideias e aquilo que você genuinamente quer realizar, aquariano. Nesse período você vai se sentir muito mais comunicativo e sociável, aproveite esse momento!

Horóscopo de Peixes

Acontece uma oposição de Júpiter, que está no seu signo, com a Lua, que está em virgem, e isso quer te mostrar que menos pode ser mais! Júpiter traz a tendência do exagero, então hoje, os astros te chamam a buscar dentro de si mesmo a causa desse exagero e diminuir qualquer excesso. Procure agir de forma mais direta!