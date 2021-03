Horóscopo do dia (17/03): previsão de quarta-feira

Horóscopo do dia: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para 17/03/2021, hoje, quarta-feira.

Horóscopo de Áries

Se você ainda não está sentindo sua mente e suas ideias borbulhando, logo sentirá! Muita vontade de dar vida aos seus planos vai te fazer movimentar céus e terras em prol desta conquista. Use da sua força, não física, não bruta, mas sim interna, sua inteligência, coragem e criatividade! Dias de renovação virão!

Horóscopo de Touro

Cuide-se, hidrate-se bem ao longo do dia e antes de dormir e assegure-se de que está bastante confortável, assim, é possível evitar o desconforto que alguns aspectos astrais podem trazer. É possível que circunstancias se apresentem, frustrando suas expectativas. Pode esperar um pouco de insônia e mau humor.

Horóscopo de Gêmeos

A ansiedade e pressa que vinha sentindo, agora, tende a dissipar. Sua mente vai desacelerar por esses dias. Ótimo momento para fazer tudo de forma melhor pensada, de forma mais sensível e intuitiva também. Busque ter atitudes verdadeiras e com propósito, não faça nada à toa, apenas por fazer.

Horóscopo de Câncer

Canceriano, hoje você sentirá uma forte força de vontade e um grande impulso para mudar as coisas na sua vida, para transformar o que está velho e ressignificar alguns sentimentos. Ótimo dia para trabalhar o desapego emocional!

Horóscopo de Leão

É momento de curar algumas feridas do ego, leonino. Reflita: o que você vem fazendo e/ou valorizando só por status, beleza e modismo? Os astros lhe convidam hoje para as profundezas do teu eu, se redescobrir de outras formas, compreender melhor sua essência e a sua verdade. Chega de ficar na superfície! Está disposto a enfrentar seus próprios desafios?

Horóscopo de Virgem

Virginiano, é tempo de se soltar, buscar mais leveza, agir de forma mais intuitiva e emotiva. Se permita a sonhar alto, sem ter que ficar se podando o tempo todo achando que está viajando demais ou querendo coisas impossíveis. São ótimos dias para materializar seus sonhos!

Horóscopo de Libra

Libriano, aproveite a energia deste dia para se expressar, se posicionar e falar tudo aquilo que sente. Não fique reprimindo suas emoções. Exteriorize o que está aí dentro. Hoje os astros lhe concedem essa força e coragem. Não fale somente por conveniência, mas fale também por necessidade. Hoje você sentirá suas emoções de forma um tanto quanto explosivas.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, você sente o cansaço e o desgaste do mundo, né. Entenda que o compasso da vida ficará mais simples quando você olhar para dentro e entender qual é a sua verdade para este momento e evitar ficar fazendo tudo no automático. Medite, assim muitos insights chegarão e ouça a sua intuição.

Horóscopo de Sagitário

É momento de se colocar em primeiro lugar e se auto valorizar. Lembrando que isso não é egoísmo quando há necessidade, pois não tem como liderar uma nação quando se está cansado ou perdido. Muitas vezes você acredita que dá conta de tudo e que pode mais e mais. Mas permita-se descansar, respirar, cuidar da sua saúde e do seu corpo.

Horóscopo de Capricórnio

A perguntar do dia é: será que você não está gastando muita energia à toa? Vá para dentro de si mesmo e repense, cuide principalmente do seu mental e entenda o porquê de tanta pressão e cobrança consigo mesmo. Preserve a sua energia para ações necessárias e importantes do seu dia a dia.

Horóscopo de Aquário

Neste dia, pense duas vezes antes de sucumbir à indulgência. As emoções podem ficar em desequilíbrio hoje e tendem a ficarem exageradas e desmedidas. Temperança é tudo. Busque harmonia em cada atividade, conversa e convívio. Fique atento com os exageros!

Horóscopo de Peixes

A batalha que você está travando é muito mais interna do que externa. Com tantos planetas (mercúrio, vênus, sol e netuno) no seu signo, o chamado é para olhar pra si, olhar pro seu interior e buscar o autoconhecimento. Às vezes somos nossos próprios inimigos e precisamos nos autos enfrentar para superar muita coisa!

