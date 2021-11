Horóscopo do dia (17/11/2021): previsão dos signos para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 17 de novembro de 2021, quarta.

Horóscopo de Áries

Hoje os arianos podem ficar facilmente irritados, já que a lua faz aspectos difíceis no céu. Tenha cuidado com comportamentos explosivos quando algo não acontecer da maneira esperada por você. Entenda que os imprevistos não são culpa de ninguém, e mesmo se for por erro de alguém, é preciso ser compreensivo.

Horóscopo de Touro

Hoje e os próximos dias pedem para que confie mais na sua intuição, pois você pode estar tendo uma visão muito racional das coisas e essa racionalidade em excesso pode estar te impedindo de enxergar além e com clareza. Reflita sobre isso! Esse também é um dia para buscar mais equilíbrio e neutralidade em relação a tudo.

Horóscopo de Gêmeos

Fique atento com a necessidade de controle geminiano, pois isso te leva a ser uma pessoa perfeccionista e crítica demais e isso pode te limitar e te fazer sentir que nada te satisfaz. Saiba que você é um ser imperfeito e que está tudo bem as coisas não serem perfeitas.

Horóscopo de Câncer

Hoje pode bater uma ansiedade por as coisas não sair conforme o esperado, câncer, e isso te deixar frustrado. Apesar de você achar que consegue controlar tudo, saiba que isso é humanamente impossível. Procure ter resiliência para lidar com as dificuldades.

Horóscopo de Leão

Às vezes a ansiedade vai bater, mas coloque os pés no chão e tenha calma com os seus processos, mantenha-se persistente no que você crê! Hoje o dia está auspicioso para você se conectar com o seu lado espiritual, seja através da sua religião, seus guias, Deus, ou apenas tirando um tempinho para interiorizar.

Horóscopo de Virgem

Esta quarta-feira pode trazer novas e ótimas novidades, virgem. Então esteja atento às possibilidades que surgirão, algo de bom vai acontecer! Esse é um momento em que o universo pede para que você acredite e confie mais na sua intuição. Sabe aquele sentimento, aquela voz, que vem do nada como um estralo? Se guie por isso!

Horóscopo de Libra

Libra, hoje pode ser um dia difícil para você, alguns imprevistos vão rolar e vão servir como teste de paciência. Saiba que tais imprevistos são inevitáveis e que é importante você lidar com eles de forma natural, assim evita sofrer à toa. A dica é se planejar logo pela manhã e iniciar o dia com uma atividade física!

Horóscopo de Escorpião

Os astros hoje podem te influenciar a agir de forma impulsiva, escorpiano, ainda mais se estiver se sentindo confuso e irritado. É preciso tentar redobrar a paciência antes de tomar uma atitude ou antes de ter alguma conversa, ou até evitar dialogar sobre assuntos que você sabe que são mais estressantes.

Horóscopo de Sagitário

Sagitário, hoje você pode se sentir frustrado com a queda da sua produtividade. Não se cobre por isso, tente lembrar que você não é uma máquina, não tem porque se sentir culpado por isso. Saiba aproveitar os desafios como fonte de aprendizado!

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, nesta quarta-feira você pode sentir um pouco de aceleração e ansiedade no decorrer do dia, procure praticar exercícios de relaxamento, como respirar consciente e praticar yôga, para que isso não te tire do eixo e não te deixe estressado. Canalize essa energia toda para as ações, atitudes e tudo aquilo que precisa ser feito.

Horóscopo de Aquário

No dia de hoje procure deixar um pouquinho de lado a racionalidade, saia do mental, e se conecte com o seu sentir! Você possui uma energia dinâmica e espontânea que às vezes não dá tanta evasão para as energias mais sutis. Hoje também é um dia de inspiração, para assumir a responsabilidade pelo caminho que você deseja seguir.

Horóscopo de Peixes

Esta quarta-feira poderá lhe trazer maior sensibilidade, peixes, portanto, acolha e respeite essa sensibilidade, se dê tempo para curar aquilo que precisa ser curado. Não fique se cobrando ou se achando menos eficiente caso a produtividade no trabalho dê uma caída hoje. Busque ver a vida sob um olhar neutro, entendendo as coisas como elas são realmente e não como você gostaria que fosse.

