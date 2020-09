Horóscopo do dia 17/9: confira a previsão dessa quinta para o seu signo

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 17/9 e veja o que os astros reservam para você.

Saiba também como fazer seu Mapa Astral

Horóscopo do dia 16/9 para Áries

Cuidado com pensamentos e diálogos impulsivos, tente ao máximo pensar duas vezes antes de agir ou de falar qualquer coisa. Seja mais flexível e não tão teimosa! O dia é muito propício para atividades ao ar livre, que tal aquela corrida ou rolê de bike com uma amiga?

Horóscopo do dia 17/9 para Touro

Você que costuma ser muito apegada, hoje é um belo dia para fazer aquela faxina de desapego, principalmente no seu guarda-roupa! Energia parada não é bacana. Lembre-se que quanto mais acumulamos no externo, também acumulamos no interno, tudo é reflexo! O que você está precisando liberar aí?

Horóscopo do dia 17/9 para Gêmeos

Hoje pode lhe faltar com paciência em assuntos profissionais, o ideal para o seu dia é evitar resolver ou decidir coisas de extrema importância. Se puder, trabalhe de casa e realize as pautas mais leves. Talvez você esteja precisando desabafar com alguém, convide uma amiga para um café da tarde e converse sobre seus problemas!

Horóscopo do dia 17/9 para Câncer

O seu dia traz uma energia de grande foco no trabalho, estudos e tarefas diárias. Estará mais disciplinada e dedicada a realizar tudo o que for possível! Se não estiver muito contente com seu atual trabalho, hoje o dia favorece novas oportunidades de emprego.

Horóscopo do dia 17/9 para Leão

Mudanças inesperadas podem acontecer hoje, no campo afetivo ou familiar. Esteja atenta e mantenha a calma. Tudo vem para uma boa causa! Com a energia da lua nova, é um excelente dia para cuidar de você, fazer skincare, uma massagem e cuidar da saúde corporal!

Horóscopo do dia 17/9 para Virgem

Hoje acontece a Lua Nova no seu signo, o que torna seu dia muito especial. É o momento totalmente auspicioso para você refletir sobre o que você quer plantar na sua vida, onde você realmente quer colocar a sua energia e quais passos você quer dar a partir de agora! Por tanto, tire um momento do seu dia para essas reflexões. Um novo ciclo se inicia pra você

Libra

Acontece hoje um aspecto desafiador de Mercúrio, que está no seu signo, com Júpiter, trazendo uma vibe de discordâncias e conflitos pro seu dia, principalmente nas relações. Evite discutir por algo que não vale a pena! Opte por atividades mais tranquilas e que você passa desenvolver sozinha.

Escorpião

Hoje os astros estão lhe oferecendo conforto e tranquilidade. Excelente dia para socializar e ter conversas profundas. Os romances estão super em alta, se você for solteiro é um ótimo momento para convidar alguém pra sair! Se você já tem um parceiro, é muito bacana uma noite romântica para reforçarem seus laços.

Sagitário

Você pode estar sentindo o desequilíbrio energético e uma grande oscilação de humor, é importante você tirar um momento do seu dia para encontrar o seu equilíbrio, faça respirações e pratique yôga, tente se concentrar no momento presente! O dia está propício para os estudos.

Capricórnio

Hoje temos um aspecto muito bacana de Saturno, que está em capricórnio, com o Sol em virgem, que é incrível pra trazer um foco em estruturar as coisas. Então aproveite a vibe do seu dia totalmente eficiente para trazer mais firmeza e estabilidade pra sua vida! O que está faltando aí?

Aquário

Os astros lhe chamam para ir de encontro com sua felicidade interior e seguir o caminho do seu coração! Já parou pra pensar sobre o que te faz realmente feliz hoje? Contemple essa felicidade! É necessário abrir mão de algumas coisas para se obter algo novo.

Peixes

Com a energia da Lua Nova fazendo oposição com teu signo, você pode sentir muitas coisas vindo à tona; sentimentos, medos e desejos. É importante você tirar um tempo e saber olhar para cada um desses tópicos que surgirem e ressignificá-los. É um dia para começar uma nova vida!