Horóscopo do dia (18/01/2021): previsão de hoje para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua segunda, 18 de janeiro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Qual a previsão do horóscopo do dia 18 de janeiro de 2021

Confira a seguir como será a segunda-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 18/01.

HORÓSCOPO DE ÁRIES – (21/03 – 20/04)

O horóscopo do dia de Áries indica que a a energia da lua nova paira pelo seu signo trazendo ainda mais vontade de coisas novas, de buscar algo diferente e de dar inicio a algo novo na vida! As palavras de ordem são: espontaneidade e franqueza. Use de suas motivações e coragem para trilhar novos caminhos a partir de hoje! Nova semana, novos começos.

HORÓSCOPO DE TOURO – (21/04 – 20/05)

O horóscopo do dia de Touro indica que este é o momento de começar a construir seus sonhos! Dê um passo para trás e observe distante: o que você pode fazer hoje para dar inicio a concretização do seu sonho? É preciso observar e planejar! Explore mais áreas desconhecidas, saia um pouco da sua mente que é tão racional e adentre no seu mar emocional. Tudo isso faz parte do processo.

HORÓSCOPO DE GÊMEOS – (21/05 – 20/06)

O horóscopo do dia de gêmeos diz que, neste segunda-feira, os astros pedem por equilíbrio! Equilíbrio na sua rotina, na sua alimentação, nos seus pensamentos, em tudo que for possível. Nada de exageros! Tenta ouvir o seu corpo e a sua intuição. É um dia para se alimentar de coisas mais leves, beber muita água também. Se puder, em algum momento do seu dia, vá para perto da natureza, sentir o ar puro!

HORÓSCOPO DE CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Seu dia promete dinamismo e coragem! Há tendência às reações por impulso, sem racionalidade. Siga seu coração! Hoje você sentirá a vontade de iniciar novos empreendimentos. Estará mais entusiasmada, dinâmica e audaciosa. Se movimente, faça exercícios e atividades em espaços abertos! Sinta seu corpo, seu sangue quente e o suor na sua pele.

HORÓSCOPO DE LEÃO – (23/07 – 22/08)

O horóscopo do dia de Leão indica que esse e os próximos dias podem ser um pouco desafiadores. Há uma necessidade de finalizar algum ciclo na sua vida, deixar ir algo que não está mais te agregando em nada, que não te deixa mais feliz e não te satisfaz. Fique atento também, pois algo do passado também pode ressurgir, um sonho, uma vontade, uma ideia, um projeto e isso pode ser extraordinário nesse seu momento atual!

HORÓSCOPO DE VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Pare de racionalizar tudo o que sente, deixe o seu emocional fluir e apenas se permita sentir. Nem tudo tem uma explicação! A partir do momento que você sentir mais, e questionar menos, você vai se ver num caminho mais fluído da sua vida. Deixe que suas emoções transbordem!

HORÓSCOPO DE LIBRA – (23/09 – 22/10)

Tenta controlar a sua necessidade de querer estar bem com todo mundo a sua volta, esse tipo de harmonia é bom, mas isso pode lhe trazer alguns incômodos e pode fazer com que você deixe de realizar algo que quer só pra não desagradar o outro. Escolha mais por você! Quem te apoia e te ama verdadeiramente, vai entender suas ações.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

O horóscopo do dia para os escorpianos indica que a sua semana começa linda e muito positiva! Use dessas energias para aproveitar o seu dia de uma forma que lhe satisfaça verdadeiramente! Curta com pessoas queridas também. É um dia para se sentir bem emocionalmente. Ótimo momento para se relacionar com o outro e com o todo a sua volta. Boas coisas virão!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Neste dia, os sagitarianos poderão ser favorecidos no trabalho por pessoas em posições estratégicas. O sentimento geral é de bom humor, generosidade e expansão. Dia oportuno para ampliar seus serviços ou estabelecer novas parcerias. Acredite na sorte e a fé lhe moverá! Siga com otimismo e dando o seu melhor sem desanimar.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Manhã boa e inspiradora para ser produtiva, até mesmo para realizar algum tipo de conserto ou obra em casa. No trabalho, aproveite para iniciar atividades em que os resultados virão a longo prazo, requerendo dedicação agora! É o momento ideal para plantar sementes na vida profissional. Nos relacionamentos, bom para alinhar planos a dois – o relacionamento se fortalecerá!

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Inicie a sua semana se conectando mais com a sua espiritualidade. Pela manhã faça uma meditação, uma oração, ou o que você sentir que possa te conectar com aquilo que você crê. É um dia para ter trocas profundas, insights e se sentir em paz. Trabalhe em equipe, ouça os mais velhos ou os mais experientes, aproveite cada oportunidade de troca para crescer ainda mais!

HORÓSCOPO DE PEIXES – (20/02 – 20/03)

Talvez nesse dia os piscianos se sintam um pouco rígidos demais, céticos e autoritários. Tenha cuidado para não magoar pessoas a sua volta. Procure agir com mais flexibilidade e mantenha uma escuta ativa, para compreender de verdade o outro e as situações. Se possível, opte por estar mais recluso hoje, exercendo algumas atividades mais individuais.