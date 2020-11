Horóscopo do dia (18/11/2020): confira a previsão de terça para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão do seu signo está logo abaixo. Então planeje a sua quarta, 18 de novembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Manhã de produtividade! Porém na sua tarde paira um mau humor no ar. Tenha cautela com explosões de raivas, discussões bobas e estresses no trabalho. Não entre em disputas e cuidado com rivalidades, tudo isso vai prejudicar o andamento das suas atividades. Não seja egoísta.

Horóscopo de Touro

Comece a manhã intercalando suas atividades, assim você conseguirá maior produtividade. Busque a opinião de alguém mais experiente, pode ser inspirador e te levar a uma nova maneira de executar seu trabalho, se abra para novas perspectivas. Os astros indicam que há novidades à vista! Esteja receptivo a elas.

Horóscopo de Gêmeos

Hoje a sua mente estará borbulhando ideias e você se sentira mais animada para desenvolve-las! Aproveite a energia de comprometimento e organização que paira no ar para se dedicar realmente e organizar cada passo que deverá ser dado. É o momento ideal para concretizar!

Horóscopo de Câncer

Esse é um dia de maior produtividade, aproveite para desenrolar tudo o que precisa de forma direta e objetiva. Nada de empurrar sujeira pra de baixo do tapete! Mas também cuidado pra não cair nas baixas energias de auto cobrança e autocrítica!

Horóscopo de Leão

Atenção com invejas alheias, pois seu sucesso e comprometimento com a carreira pode causar olho gordo nas pessoas que estão a sua volta. Peça proteção sempre que entrar no seu trabalho. Foque no que é teu e não doe energia para essas pessoas.

Horóscopo de Virgem

Cuidado para não se deixar contaminar com fofocas, melhor não dar ouvidas e se afastar de pessoas interesseiras que estão próximas. Foca na sua vida, cuide das suas atividades e não gaste energia com aquilo que não vai te acrescentar em nada. Esse é um dia muito auspicioso para prosperar em tudo que faz.

Horóscopo de Libra

Busque renovar suas energias, busque seu equilíbrio emocional e se conecte mais com a espiritualidade. Poderá ter dias intensos pela frente e isso requer equilíbrio interior para lidar com qualquer desafio que surgir. Esse é um ótimo dia para resolver tudo de forma bem direta, sem procrastinar!

Horóscopo de Escorpião

Se você está procurando um novo emprego ou buscando uma recolocação no mercado, essa manhã está bastante favorável. É também um bom momento para vendas e negociações, se você tem um produto, divulgue-o! Aproveite esse dia para reuniões de negócios, brainstorms de novas ideias e projetos.

Horóscopo de Sagitário

Talvez você sinta uma grande cobrança no seu trabalho hoje, respire fundo e vai com calma, não deixe que uma irritação boba mude seu humor, não entre nessa energia baixa. Vai fazendo o que pode, com calma e leveza. Mantenha seu alto astral e mostra que você não se abala facilmente.

Horóscopo de Capricórnio

Nesse dia os astros estão lhe favorecendo a estruturação em todas as áreas. É o momento perfeito para organizar e estruturar melhor seu âmbito profissional, suas relações e a sua casa! Mas tenha cautela com a auto exigência, libere um pouco da cobrança e da tensão.

Horóscopo de Aquário

Tente não entrar em discussões hoje, principalmente no trabalho, isso só vai te desgastar e fazer com que você perca seu ritmo de produção. Controle a teimosia! Deixe que falem, quanto mais você der bola, mais vão te perturbar. Mantenha a concentração naquilo que é útil!

Horóscopo de Peixes

O seu começo de noite é marcado por um período mais harmonioso e romântico. Pode ser legal marcar um jantar em um local especial. Noite de muitos sonhos, sua imaginação estará fértil e poderá brotar bons insights daí! Bom momento também para visitar galerias e assistir uma peça de teatro.