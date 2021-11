Horóscopo do dia (18/11/2021): previsão dos signos para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e certifique-se de verificar seu horóscopo diário do dia 18 de novembro de 2021, quinta.

Horóscopo de Áries

Hoje a sua inteligência e criatividade tendem a ser barradas por conta de alguns aspectos tensos. A sensação de descontrole pode fazer com que você acabe agindo de forma autoritária, principalmente na esfera profissional. Fique atento para não ser grosso e arrogante!

Horóscopo de Touro

Saiba que você tem o talento de dar ótimos conselhos para as pessoas, mas tende a colocar empecilhos na sua própria vida, talvez por causa de uma ansiedade excessiva. Os astros te convidam a sair do automático, taurino, desacelerar e olhar para dentro, assim poderá compreender o que sente e pensa.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje é preciso dar uma atenção especial aos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares ou de amizade. Observe o que será pedido de você nesse âmbito. Às vezes alguma situação desafiadora pode surgir em alguma relação, mas não quer dizer que você foi traído ou que a amizade irá acabar. Aja com sabedoria.

Horóscopo de Câncer

O dia de hoje lhe trará ótimas notícias e oportunidades, aproveite a boa energia que estará na sua vida e desfrute dos bons resultados. Esse é um dia de muitas ideias, então a dica aqui é para que você anote e guarde todas essas ideias, pois elas serão úteis em algum momento! Confie mais no universo e na força do Divino que te ampara.

Horóscopo de Leão

Se você estiver na dúvida sobre algum caminho ou escolha, não tenha pressa e muito menos aja por impulso, espere um pouco para decidir! É importante que respeite seu ritmo e que organize a sua mente. Hoje os astros fazem aspectos um pouco difíceis e isso pode refletir de forma confusa no seu dia-a-dia, tenha calma.

Horóscopo de Virgem

Esta quinta-feira pede atenção e honestidade, virgem. Algumas verdades poderão vir à tona, de repente algo que você tentou ignorar no passado ou por algum motivo não estava enxergando. O importante aqui é que você saiba que mesmo nesses momentos desafiadores, em que tudo parece estragar o seu dia, a vida não precisa ser pesada! Não caia nas vibrações de pessimismo!

Horóscopo de Libra

Esse é um dia que favorece maior dedicação e produtividade no trabalho ou nos estudos, então se você está precisando dar um gás em algo, esse é o momento! Fique tranquilo, pois não será sacrifício nenhum, já que os astros estão lhe trazendo um sentimento de responsabilidade que vencerá qualquer cansaço. Persistir é um passo para se alcançar o sucesso!

Horóscopo de Escorpião

Procure viver uma quinta-feira tranquila e leve, escorpiano, exigindo menos de si mesmo e dos outros ao seu entorno. Esse é um excelente momento para se reconectar com a sua essência, a sua espiritualidade e com tudo que te deixa feliz! Entenda que você tem o seu próprio tempo e que você não precisa se forçar a seguir o ritmo do outro.

Horóscopo de Sagitário

Após dias intensos, hoje os astros te ajudam apensar de forma mais racional, sagitário. Os astros se posicionam de forma benéfica para a sua carreira, fazendo você se sentir mais determinado a fazer e resolver o que for preciso! Mas fique vigilante para não ser arrogante.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje você pode se sentir muito temperamental e impaciente. Sabendo disso, é importante ficar atento e tomar cuidado para não magoar de graça as pessoas próximas de você. No fim da tarde, é importante ficar esperto para que seu lado controlador não se intensifique!

Horóscopo de Aquário

Hoje há uma forte energia de trabalho, praticidade e produtividade para os aquarianos. Aproveite o astral do dia que está super favorável para você dar passos firmes e consistentes rumo àquilo que sonha! Esse é um momento para se movimentar, ir atrás de realizar e concretizar seus desejos.

Horóscopo de Peixes

Nesta quinta-feira a sua manhã vem trazendo uma energia mais sentimental, emocional e até nostálgica. Hoje você pode se pegar lembrando que coisas do passado, recordando momentos e revendo fotos antigas, só tenha cuidado com os apegos e remorsos! Ótimo momento para estar perto ou falar com familiares

