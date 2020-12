Horóscopo do dia (18/12/2020): previsão de sexta-feira para seu signo

Você está se perguntando sobre a previsão do seu horóscopo do dia? Não procure mais. A previsão de hoje do seu signo está logo abaixo. Então planeje sua sexta-feira, 18 de dezembro, de acordo com as orientações astrológicas e fique longe de coisas que tragam negatividade.

Horóscopo de Áries

Uma energia de ousadia paira no ar e vem favorecendo o seu espírito de liderança, aproveite para mostrar do que é capaz! A coragem promove a realização das tarefas e serão concluídas a tempo. O seu estado de ânimo otimista é contagiante e faz com que as pessoas se aproximem. Por tanto, excelente momento para namoros!

Horóscopo de Touro

Fique tranquila, você aprenderá a conduzir melhor os seus problemas e a alegria e o otimismo estarão mais presentes no seu caminho! Evite se pressionar e, se achar válido, peça ajuda de pessoas confiáveis. Só não permita que suas paranoias tomem conte de você e te controlem.

Horóscopo de Gêmeos

Essa é uma fase onde você sentirá vontade de olhar para o coletivo e ter atitudes mais altruístas, se abra para ajudar quem precisa! Os trabalhos voluntários serão bem-vindos nesse momento e a sua solidariedade será muito bem vista. Às vezes você pode achar que não tem nada a oferecer, mas acredite, você tem sim e muita gente precisa de você!

Horóscopo de Câncer

No âmbito familiar, é melhor você agir com mais tranquilidade e sutileza para evitar as possíveis desavenças nesse fim de ano. Procure estar mais presente com seus familiares, dê atenção e se divirta mais! Que tal hoje mesmo fazer uma ligação para uma prima ou tia distante? Fortaleça esses laços!

Horóscopo de Leão

Tá se sentindo muito disperso, que está viajando na maionese e indo muito pro mundo da lua? Então aterre. Aja de forma mais racional, mas todo cuidado para não acabar sendo rígido demais consigo mesmo. É uma hora importante de manter os pés no cão e parar de alimentar fantasias.

Horóscopo de Virgem

Você está passando por um momento onde as inconstâncias e impermanências da vida podem ser uma questão desafiadora, entenda que pensar demais também não é uma solução. É hora de colocar cada coisa em seu lugar para compreender que algumas dessas coisas devem ser dissipadas!

Horóscopo de Libra

Chegou a hora de colocar mais ação e movimento no que você se propõe a fazer nesta vida. Os astros conspiram a teu favor, não tenha medo de dar o primeiro passo para uma transformação fortificante! Se está no seu coração, é porque é pra ser e vai dar certo. Confia mais no seu potencial.

Horóscopo de Escorpião

Busque a sua autoconfiança, essa sensação vai te ajudar a passar por qualquer problema do seu dia e também te fazer se sentir mais seguro de si. É um bom dia para atender a sua vaidade, cuidar de você, fazer o que você ama e até mesmo mudar seu visual!

Horóscopo de Sagitário

Procure silenciar e refletir mais sobre algumas situações da sua vida, isso vai te ajudar a ver as coisas com maior clareza e entendimento. Entenda também o valor e o poder que suas palavras possuem. Por tanto cuidado com o que você fala, tanto para si quanto para os outros.

Horóscopo de Capricórnio

Calma, controle essa ansiedade, a sua autonomia e total independência está chegando, mas antes de mais nada é preciso que você se reconheça como tal. Se veja como um ser capaz de trilhar um caminho de semeadura. Não tenha medo de deixar certas coisas para trás, pois será necessário!

Horóscopo de Aquário

Em vez de sair pedindo opinião para todo mundo sobre como avançar no trabalho, como ganhar mais dinheiro, etc., pare um momento e olha pra dentro. Você tem um guia interno para te orientar em suas decisões, que serão mais assertivas se estiverem de acordo com a sua sabedoria interna.

Horóscopo de Peixes

Dia de ir em frente e conquistar! Não fique na defensiva e achando que essa conquista tem que ser feita de uma forma dura e inflexível. Hoje é dia de usar o seu poder mental a seu favor! Desenvolva metas, estratégias para alcançar o que você deseja com rapidez, mas com cautela para não colocar o carro na frente dos bois.

