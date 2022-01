Horóscopo do dia (19/01/2022): previsão para quarta-feira

Veja previsão do seu horóscopo do dia, dessa quarta, 19 de janeiro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Qual a previsão do horóscopo do dia 19/01, quarta-feira? Todos os signos do zodíaco têm suas próprias características e traços que definem a personalidade de alguém. Não seria útil começar o dia sabendo o que está por vir? Continue lendo para descobrir se as chances estarão a seu favor hoje.

Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de Áries

Áries, os astros querem saber: o que você vem se negando a enxergar? Tem algo aí que você sabe que não está sendo legal, mas que ao invés de resolver, você está colocando panos quentes. Cuidado! É preciso clarear a mente e abrir os olhos caso queira coisas melhores na sua vida.

Horóscopo de Touro

Taurino, hoje os astros mostram um dia onde as parcerias, a compaixão e o cuidado ao próximo são importantes. Não aja de forma individualista. Procure enxergar verdadeiramente as pessoas que estão ao seu lado, ajude quem pedir ajuda, converse e preste atenção de verdade no que o outro tem a dizer. Esse é um dia de trocas importantes e aprendizado.

Horóscopo de Gêmeos

Neste dia você pode sentir o peso de Mercúrio retrógrado, geminiano; cansaço mental, ideias que parecem falhas, inquietude nos pensamentos e até insônia. Para fugir dessa sensação de sufocamento, dedique tempo para atividades físicas e ao ar livre, de preferencia na natureza. Evite redes sociais e muitas notícias ruins.

Horóscopo de Câncer

A Lua, seu astro regente, segue na fase cheia no signo de Leão, portanto, canceriano, esse é um chamado para você trabalhar a sua autoestima e amor próprio! Comece a perceber se você tem cuidado mais dos outros do que de si mesmo e o que você tem feito por você; seus hobbies, prazeres, diversão… é hora de mudar o jogo.

Horóscopo de Leão

Leão, seu astro regente, Sol, ingressa hoje no signo de Aquário, ou seja, de hoje em diante você viverá dias muito mais criativos, onde o universo estará te convidando a todo momento a romper padrões e fugir do óbvio. O momento também é muito favorável para suas amizades e projetos em grupo. Se estiver com planos de fazer um trabalho em parceria com alguém: se joga!

Horóscopo de Virgem

Essa quarta-feira vem com um brilho especial para os virginianos. É um dia de otimismo, felicidade e boas parcerias! Se puder, esteja próximo a familiares ou àqueles amigos que você considera família, compartilhando bons momentos. Não deixe que a negatividade alheia te contamine. Procure viver um dia sem ficar se pressionando ao perfeccionismo e produtividade.

Horóscopo de Libra

Ventos de boa sorte sopram para os librianos hoje. Fique atento para não perder as boas oportunidades que podem se abrir para você neste dia. Os astros indicam que portas abrirão, e até algumas que você havia fechado anteriormente, voltarão a se abrir para você. A esfera profissional está em alta! Momento de recolher bons frutos!

Horóscopo de Escorpião

Escorpião, o dia de hoje pode ser um pouco conturbado com algumas coisas saindo do planejado. Portanto, aja com mais cautela, com mais paciência e atenção! Fique atento também com as pessoas a sua volta que tentam se aproximar por interesse, pois no primeiro momento desafiador que você enfrentar, elas irão recuar!

Horóscopo de Sagitário

Mais um dia de ânimo e produtividade para os sagitarianos. Há uma energia bem forte que paira na sua quarta-feira, te incentivando a se movimentar rumo àquilo que deseja. Portanto, sagitário, é hora de enfrentar seus medos, encarar os desafios, e então se sentir vencedor! Não deixe nada te parar.

Horóscopo de Capricórnio

Hoje pode rolar algum desconforto em relação a sua saúde, capricorniano. Você estará com baixa resistência e se sentindo mais cansado, portanto, é preciso ficar vigilante e se cuidar em dobro, principalmente nesse momento de pandemia. A dica é: beba mais água e coma coisas mais leves. Pegue leve na sua rotina.

Horóscopo de Aquário

Nesta quarta-feira o Sol ingressa no seu signo, aquário. Você viverá dias de luz, de prosperidade, otimismo e muita autoestima! Nesse período tudo tende a dar certo, mas para isso é preciso dedicação e uma pitada de ousadia. O momento de ser reconhecido é agora, então faça por onde!

Horóscopo de Peixes

Pisciano, esse dia pode ser um pouco exaustivo para você! sabe aquela sensação de que chega sexta-feira, mas não chega o fim dessa quarta? Pois é. É preciso paciência e atenção pra não ficar acumulando muitas coisas para fazer hoje.