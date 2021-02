Horóscopo hoje (19/02/2021): previsão de sexta-feira para seu signo

Horóscopo hoje: Veja como as estrelas se alinharam para enviar uma mensagem a você de acordo com o seu signo do zodíaco para sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021.

Horóscopo de Áries hoje: 19 de fevereiro de 2021

Esse é um momento de grandes potenciais, você estará despertando talentos antigos e adormecidos aí dentro, é importante você não sentir medo de por em prática tudo isso. É preciso se levantar, sair da zona de conforto, se movimentar e enfrentar os desafios internos. Tenha autoconfiança, os astros indicam que você pode se sentir seguro no que decidir hoje! Mas faça algo, não fique parado.

Horóscopo de Touro hoje: 19 de fevereiro de 2021

Taurino, cuidado pra não se deixar levar muito pelas ideias e vontades dos outros, é preciso se posicionar mais, mostrar mais de você! Não deixe com que outras pessoas confundam sua mente, você precisa se firmar mais com seus ideais. Questione mais as coisas e busque sempre olhar cada situação por outros perspectivas e assim você terá sua própria opinião formada!

Horóscopo de Gêmeos hoje: 19 de fevereiro de 2021

Hoje a Lua entra pra fase Crescente no seu signo, sendo esse um momento de expansão, de crescimento e sucesso na sua vida. Aproveite muito dessa energia de hoje. Você vai perceber suas ideias desenvolvendo e ganhando vida. É hora de usar a teu favor tudo o que você tem de melhor para crescer e alcançar seus sonhos. Seu dia tende a ser muito positivo hoje!

Horóscopo de Câncer hoje: 19 de fevereiro de 2021

Com a energia da lua crescente no céu, você estará mais comunicativa, pronta pra se relacionar, interagir, estando mais aberta também às trocas de conhecimento. É um excelente momento para aumentar o convívio social, podendo surgir novas oportunidades em consequência de novos contatos – se atente! É um dia de otimismo e movimento na sua vida.

Horóscopo de Leão hoje: 19 de fevereiro de 2021

Tenha cuidado com uma postura de muito autoritarismo hoje, pode ser que as pessoas ao seu redor te achem mandão demais. Cuidado pra não ficar impondo somente a sua verdade para os outros, é preciso pegar leve e abrir espaço para novas possibilidades, novas opiniões e visões divergentes da sua. Não vai adiantar você ficar sempre na defensiva! Se divirta, troque mais informações, busque compreender coisas que você desconhece!

Horóscopo de Virgem hoje: 19 de fevereiro de 2021

Esse é um dia de grande sensibilidade para você, virginiano. Você está frágil e vulnerável, por tanto, evite levar qualquer conversa e situação pro pessoal, porque isso poderá te magoar e desestabilizar. O melhor a se fazer é buscar clareza mental e compreender porque você está se sentindo tão confuso e magoado. Entenda que as respostas sempre estarão dentro de você!

Horóscopo de Libra hoje: 19 de fevereiro de 2021

Você está passando por uma fase de muitas transformações, uma fase da qual representa um renascimento para você, e é importante você se abrir para esses novos ciclos! Não tenha vergonha de pedir ajuda nos momentos difíceis, afinal, você sempre está disposto a ajudar os outros. Desabafe com alguém, abra suas emoções e você verá como tudo fluirá!