Horóscopo do dia (19/10/2021): previsão de terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo hoje e verifique seu horóscopo diário do dia 19 de outubro de 2021, terça.

Horóscopo de Áries

A Lua que está no seu signo forma aspectos desafiadores pela manhã, é necessário paciência, ariano, caso contrário nada será bem feito ou bem resolvido. Respire profundamente! Após esse período os astros ficam mais harmônicos para você, trazendo tranquilidade, autoestima e até um clima romântico.

Horóscopo de Touro

Hoje é um dia oportuno para encontrar harmonia e equilíbrio em todas as suas relações, taurino, principalmente aquelas que estão estremecidas. Excelente momento para conciliações, compreender o lado do outro e perdoar ou pedir perdão.

Horóscopo de Gêmeos

Nessa terça-feira a pressão externa e interna pode estar te afetando muito, tente deixar as coisas fluírem com mais naturalidade, sem tentar controlar tudo ao seu redor, gêmeos. Pela manhã alguns estresses tendem rolar, sabendo disso, é melhor se abster de ambientes que você já sabe que são estressantes.

Horóscopo de Câncer

Comece o dia de uma forma mais calma, sem pressa, talvez praticando um ioga ou meditação, pois a manhã tende a ser um tanto quanto irritante e conturbada. O melhor a fazer é garantir desde cedo uma paz de espírito! Na parte da tarde o clima fica mais otimista e harmônico, favorecendo suas relações e amizades.

Horóscopo de Leão

Esse é um dia em que você precisará confiar mais em si mesmo e nas duas habilidades e dons, leonino. Não deixe sua mente te sabotar, saiba que você é totalmente capaz de fazer o que está sendo solicitado nesse momento, por mais desafiador que pareça ser, você precisa enxergar isso!

Horóscopo de Virgem

Virgem, é o momento de dar mais espaço e voz para as suas ideias e desejos, deixe emergir sua essência sem medo ou culpa. Libere um pouco esse autocontrole todo, liberte-se das inseguranças que te impedem de ser quem você é. Período super especial para investir em autoconhecimento.

Horóscopo de Libra

Mercúrio saiu da retrogradação, mas hoje apresenta um aspecto complicado com a Lua, que exige paciência e concentração. Sua mente poderá estar dispersa em coisas e pensamentos sem qualquer razão funcional. Evite pegar muitas coisas para fazer ao longo do dia pra não ter a sensação de sobrecarga.

Horóscopo de Escorpião

É muito importante para o dia de hoje que você seja fiel as suas ideias e desejos, escorpiano. Pare de ficar se sabotando, se julgando, duvidando de si mesmo. O momento favorece a ação, ou seja, acredite que suas ideias podem evoluir e trazer grandes resultados, comece agora!

Horóscopo de Sagitário

Seu dia inicia com as boas e acolhedoras influencias de Vênus e Lua; harmonia e tranquilidade no ar! Que um dia romântico? Um café da manhã na cama? Ou ainda um dia dedicado exclusivamente a seus prazeres e autocuidado. Dar atenção ao seu emocional é importante!

Horóscopo de Capricórnio

Hoje e os próximos dias pedem uma mudança de perspectiva, capricórnio. Tente não ter uma visão muito rígida ou limitada demais sobre si e sobre as áreas da sua vida, permita-se ter outras ideias, outras compreensões e conclusões. Abra-se para novas visões, novas vivencias, e então poderá encontrar novos caminhos para resolver o que for necessário.

Horóscopo de Aquário

Aquário, hoje os astros sugerem uma fase de cumplicidade, união e amizades, com vínculos e parcerias fortalecidas. Aproveite o bom momento para fechar uma viagem com os amigos ou até mesmo para fechar uma parceria profissional. Mas saiba separar as coisas, o lado profissional do âmbito das amizades!

Horóscopo de Peixes

Peixes, a dica dos astros para você hoje é que será preciso ser mais objetivo e prático! Não é o momento de ficar fantasiando demais e nem dando maior complexidade as coisas. Não pense muito, apenas faça o que for necessário fazer. Pés no chão, foco e determinação!