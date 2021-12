Horóscopo do dia (19/12/2021): previsão para domingo

Veja previsão do seu horóscopo do dia, desse domingo, 19 de dezembro, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Horóscopo de Áries

A paixão acende nesse domingo para os arianos. As atividades físicas também são indicadas. Esse também é um excelente dia para eliminar comportamentos e emoções tóxicas de uma vez por todas, áries! Aproveite esse domingo para realizar essa purificação interior.

Horóscopo de Touro

Nesse dia a ansiedade pode dificultar o descanso. interrupções e desconfortos súbitos podem te atrapalhar. Tentar controlar a tensão poderá apenas aumentar o problema, touro. Então relaxe e solte as amarras.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, hoje os astros te chamam para limpar o corpo e a alma de toda a mágoa e então ver uma transformação considerável acontecer. Não tenha medo de abandonar o que não aumenta a sua vitalidade, ou seja, aquilo que só te suga.

Horóscopo de Câncer

A Lua chega no seu signo hoje, trazendo mais sensibilidade e te fazendo reagir de maneira mais emocional ao que acontece. Hoje também a Lua fica Cheia no céu e te acende as lembranças passadas, também fará com que você queira celebrar a vida e as vitórias com aqueles que pertencem à sua história.

Horóscopo de Leão

Ao longo desse domingo vai ser importante manter a calma e a flexibilidade. Saiba que você conseguirá resolver melhor as coisas se não tentar ir contra elas. Busque formas de se adaptar com aquilo que vem até você e encontrar soluções práticas para as situações.

Horóscopo de Virgem

Virginiano, saiba que você tem a habilidade e inteligência necessária para fazer o que precisa ser feito. Portanto, pare de ficar duvidando de si e se sabotando com isso! É tempo de encontrar mais alegria na sua vida e não levar tudo tão a sério.

Horóscopo de Libra

Um dia para desapegos, libriano. Você precisa nesse momento aliviar um pouco a carga que está carregando, pois é hora de repensar quais pesos você tem deixado ficar na sua vida. Desapegue daquilo que te incomoda, daquilo que te prende e te atrasa.

Horóscopo de Escorpião

A dica desse domingo é para que encare as suas sombras e dificuldades pessoais sem tentar tapar o sol com a peneira, pois há muito para aprender com tudo isso, escorpiano. Ao invés de disfarçar e deixar para depois, encare agora os problemas!

Horóscopo de Sagitário

Sagitariano, é um momento seguro para se afastar de tudo que te consome negativamente, seja certas pessoas, situações ou sentimentos. Entenda que você não precisa aceitar qualquer coisa e nem ficar para sempre no mesmo lugar. É Lua Cheia, é hora de expandir!

Horóscopo de Capricórnio

O seu domingo tende a ser agradável, capricórnio. Encontros românticos e atividades prazerosas estão favorecidas. O amor está no ar e os astros te convidam a acreditar piamente nisso, afinal, Vênus está no seu signo! Mas antes de tudo é preciso se amar.

Horóscopo de Aquário

Seu domingo traz paz e alegria. O trígono formado pela Lua e Júpiter libera otimismo e bom humor. Divirta-se, aquariano. Libere toda culpa, preocupação e tensão. Hoje os astros trazem sorte e prosperidade para a sua vida!

Horóscopo de Peixes

Neste domingo, Peixes, confie na sua intuição e abra espaço para a empatia e a compaixão. Use suas antenas para sondar o que pode ser eliminado para a melhoria do ambiente ao seu redor, seja em casa ou no trabalho. Alguns ajustes devem ser feitos nos próximos dias, analise!