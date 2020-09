Horóscopo do dia 19/9: confira a previsão desse sábado

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo do dia 19/9? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo.

Horóscopo do dia 19/9 para Áries – (21/03 – 20/04)

Hoje acontece uma oposição do seu signo com a lua, podendo te fazer sentir uma certa fadiga ou até uma questão de ansiedade, talvez por ter coisas pra resolver, mas ao mesmo tempo querer descansar. Tente respirar fundo hoje e fazer aquilo que for possível num ritmo que respeite a sua energia. Não se desgaste à toa.

Horóscopo do dia 19/9 para Touro – (21/04 – 20/05)

Uma manhã mais lenta e tranquila te favorece o repouso. Após o almoço o ritmo muda pra você, trazendo uma vibe de mais intensidade, cuide para não cair nas baixas vibrações de tristeza, remorsos e chateações. Não deixe uma única situação arruinar o seu dia. Foque na sua espiritualidade e autoconhecimento hoje!

Horóscopo do dia 19/9 para Gêmeos – (21/05 – 20/06)

Hoje o dia promete novas oportunidades, seja atento para não passar batido, até porque o seu potencial de entendimento estará aguçado. Hoje é um daqueles dias onde você vai estar pegando as informações no ar! É um belo período para ficar mais em silencio e mais observador.

Horóscopo do dia 19/9 para Câncer – (21/06 – 22/07)

É um dia importante para evitar qualquer tipo de confronto, principalmente na área familiar. Pode ser interessante pra você integrar um olhar de maior observação e perceber alguns padrões repetitivos da sua vida e ressignifica-los. Hoje você estará magnético, não poupe seu charme.

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Cuidado com sentimentos de possessividade e apegos no geral, são coisas que podem atrapalhar a sua vida de evoluir. Na vida amorosa, é um bom momento para compartilhar tudo com a pessoa que ama e fazerem planos futuros para a relação!

VIRGEM – (23/08 – 22/09)

Evite discutir por bobagem para que não surja conflitos no relacionamento afetivo e nem familiar. É um dia para se manter centrada e conectada com seu equilíbrio emocional. Pode ser importante dar ouvidos aos conselhos de pessoas mais experientes!

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Hoje a lua fica fora de curso em seu signo, podendo surgir alguns imprevistos no seu dia. É melhor não forçar as situações, pegar mais leve consigo e com os outros, não é bom fazer compras importantes no dia de hoje. Arrependimentos podem bater! Evite reclamações e pessimismo.

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11)

O dia de hoje pode lhe trazer uma vibe competitiva em tudo que fizer, tente usar isso de forma positiva e produtiva para que você cresça profissionalmente. Cuide para não agir de forma muito radical hoje. É um bom dia para focar em meditação guiada!

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Tente não se tomar pelo orgulho, está tudo bem voltar atrás de alguma decisão! Dê o braço a torcer e peça desculpas para alguém hoje se necessário. Você está sempre em busca da expansão da consciência, por tanto é necessário acolher alguns arrependimentos e saber lidar com eles.

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01)

Como um bom signo do elemento terra, você está sempre em busca de concretizar seus objetivos, valorize essa grande qualidade de determinação que você possui. Mas é importante se manter paciente e tranquila, tudo acontece no seu tempo. Não deixe que a ansiedade te tire do eixo.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02)

Você está entrando numa temporada auspiciosa no campo afetivo. Os astros estão te estimulando à novos romances ou até mesmo a esquentar o romance que você já vive. Se entregue mais! É importantíssimo saber separar as coisas, tudo tem seu momento e merecem sua atenção.

PEIXES – (20/02 – 20/03)

Confie mais na sua intuição e evite o desgaste que vem da mente consciente querendo racionalizar tudo. É importante deixar o fluxo natural das coisas acontecerem. Que tal abrir seu coração para pessoa amada? A sua necessidade de dizer que ama e o que sente está alta!