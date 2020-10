Horóscopo do dia (2/10): confira a previsão dessa sexta-feira

Você está se perguntando sobre o seu horóscopo para hoje? Não procure mais. Seu horóscopo diário gratuito mais preciso está logo abaixo. Então planeje o seu dia de acordo com as previsões e fique longe de coisas que tragam negatividade. A seguir, saiba a previsão do horóscopo do dia 2/10 e veja o que os astros reservam para você.

Qual a previsão do horóscopo do dia 2/10?

Confira a seguir como será a sexta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o horóscopo do dia 02/10.

ÁRIES – (21/03 – 20/04)

Evite perder a calma no trabalho hoje, pra você tudo pode ser muito óbvio, mas para o outro não. Lembre-se que nem todo mundo está no mesmo ritmo e nem possuem os mesmos conhecimentos. Seus ânimos estarão exaltados, é importante canalizar essa energia em algum esporte para não se estressar!

TOURO – (21/04 – 20/05) – horóscopo do dia

Permita que a paixão e o romance fluam e estejam presente no seu dia e na sua relação hoje, tire um pouco o foco do trabalho e invista energia no romantismo, curta mais o dia com quem você ama! Se você estiver só, curta o dia com pessoas importantes da sua vida! O que achou do seu horóscopo do dia 2/10?

GÊMEOS – (21/05 – 20/06) – horóscopo do dia

Cuidado para não se envolver em fofocas, não dê lado para pessoas traiçoeiras, caso contrário você caíra junto com elas. Se firme na sua verdade e ouça a sua intuição a respeito de algumas “amizades”. Com a energia da lua cheia poderá agir de forma muito impulsiva, por tanto esse é um dia para ficar em silêncio, observar mais e ouvir mais!

CÂNCER – (21/06 – 22/07)

Sob o brilho da lua cheia, as suas ideias e/ou projetos tendem a ganhar impulso e força, há chances de alcançar excelentes resultados, mas vá com cuidado sem se precipitar, é necessário calma e um olhar analítico para cada ação. É um ótimo dia para o campo afetivo, as paixões estão em alta!

LEÃO – (23/07 – 22/08)

Esse dia promete uma agitação em todas as áreas! Por tanto cuidado para não brigar à toa hoje. Se puder, faça seu trabalho de casa. Também é melhor se resguardar e não se envolver amorosamente com ninguém. Movimento seu dia, movimente seu corpo, esse não é um dia pra ficar parado no mesmo lugar!

VIRGEM – (23/08 – 22/09) – horóscopo do dia

Sabe aquelas ideias engavetadas? Que tal recicla-las? É um bom dia para analisar elas e dar um novo formato, isso poderá te ajudar na sua profissão – indica o horóscopo do dia! As compartilhe com pessoas criativas e de sua confiança. Se abra para o mundo das ideias, você terá insights revolucionários!

LIBRA – (23/09 – 22/10)

Com a energia da lua cheia intensa sobre você tenha cuidado com a ansiedade, não tenha pressa e cuide da irritabilidade, respire fundo e não deixe que alguns comentários lhe estresse e mude o seu humor. Aproveite essa energia para compreender melhor algumas coisas, pois ela te trará maior clareza sob determinadas situações. Curtiu seu horóscopo do dia?

ESCORPIÃO – (23/10 – 21/11) – horóscopo do dia

Hoje você estará oscilando entre o mundo criativo e o mundo prático. Saiba administrar essas energias, pois ambos são importantes, cada um tem seu momento certo de ser utilizado. É sobre não viajar na maionese, mas também não ser racional demais! É um bom período para fazer a social e conhecer gente nova, é o que indica seu horóscopo do dia.

SAGITÁRIO – (22/11 – 21/12)

Ultrapasse seus limites, supere seus problemas, não deixe que esses obstáculos tirem suas forças, siga firma lutando pelos seus ideais! Lembre-se que sempre haverá situações desafiadoras e que não podemos amedrontar diante delas, pois é encarando-as que vencemos!

CAPRICÓRNIO – (22/12 – 20/01) – horóscopo do dia

Cuide dos pensamentos negativos, principalmente quando estiver diante desafios, tudo o que pensamos e falamos se reverbera no universo, por tanto transmute essa energia de negatividade e confie em si! Não permita que os problemas rotineiros interfiram na sua saúde e bem-estar.

AQUÁRIO – (21/01 – 19/02) – horóscopo do dia

Evite fazer joguinhos nos relacionamentos, isso indica medo e insegurança, para ser pleno e feliz é necessário abrir seu coração da forma mais sincera possível! Não tenha medo de expressar seus sentimentos. Ultrapasse seus medos e rompa com padrões repetitivos!

PEIXES – (20/02 – 20/03) – horóscopo do dia

É um dia para aproveitar a boa energia, elevando a sua autoestima, fazendo o que gosta e se divertindo com quem você ama! Tenha um dia leve, não deixe que o estresse e problemas dos outros te contamine. Seja feliz! O que achou do seu horóscopo do dia?